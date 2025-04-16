Çeyrek Altın Ne Kadar? 16 Nisan 2025 Çeyrek Altın Fiyatı

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla birlikte tarihi zirvelere tırmanmaya devam ediyor. Özellikle ABD dolarındaki değer kaybı ve jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altın yatırımcıların gözdesi haline geldi. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

Uluslararası piyasalarda altın fiyatı (ons), 16 Nisan sabahı 3.292 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerini gördü. Yaşanan kısa süreli düzeltmenin ardından %1,84'lük bir artışla 3.289 dolar civarında dengelenen ons altın, yatırımcıların altına olan yoğun talebini gözler önüne serdi.

Yurt içinde de gram altın fiyatları, ons altındaki bu yükselişten nasibini aldı. %1,91 oranında değer kazanan gram altın, 4.030 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Bu seviye, gram altının 19 Mart 2025'te gördüğü 4.068 TL'lik rekor seviyeye oldukça yakın.

Altın piyasalarındaki bu hareketlilik en çok merak edilen konulardan biri olan çeyrek altın fiyatını da etkiledi. Gram altındaki yükselişle birlikte çeyrek altın da yeni bir rekora imza attı. 16 Nisan 2025 tarihi itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı [Güncel Çeyrek Altın Alış Fiyatı Eklenecek], satış fiyatı ise [Güncel Çeyrek Altın Satış Fiyatı Eklenecek] seviyelerinde seyrediyor. Yatırımcılar ve düğün hazırlığında olanlar, çeyrek altın ne kadar 2025 sorusunun cevabını yakından takip ediyor.

Analistler, ABD dolar endeksindeki düşüşün altın fiyatlarındaki bu yükselişte önemli bir rol oynadığını vurguluyor. Özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve küresel büyüme beklentilerindeki belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor.

Singapur merkezli GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, altın piyasasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Piyasadaki belirsizlik devam ettiği müddetçe altın güçlü kalmaya devam edecektir. Özellikle büyük merkez bankalarının gelecek adımlarına dair net bir işaret gelmedikçe yatırımcılar güvenli limanlara olan taleplerini sürdüreceklerdir" ifadelerini kullandı.