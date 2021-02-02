Cenk Tosun: 'Eskisinden daha güçlüyüm'

Beşiktaş, 2021 yılında 22.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığı rekor bir bonservisle Everton'a sattığı Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladı.



Önceki gece ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen 29 yaşındaki oyuncu, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Çok heyecanlı olduğunu belirten Cenk,

Oğuzhan, Necip benim sık sık görüştüğüm arkadaşlarım. Onlar da çok sevindi. Aileme, yuvama döndüğüm için çok mutluyum" dedi.