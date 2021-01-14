Celta Vigo, Emre Mor'u elinden çıkarmaya çalışıyor

Kariyerini Celta Vigo'da sürdüren Emre Mor için kulübü son kararını aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Celta Vigo, Emre Mor'u elinden çıkarmaya çalışıyor
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14 Ocak 2021 17:19
Geçtiğimiz sezon Galatasaray ve Olympiakos'ta kiralık oynadıktan sonra takımı Celta Vigo'ya dönen Emre Mor'un geleceği belirsizliğini sürdürüyor.

Celta Vigo'nun üst düzey yöneticilerinden birisi, 23 yaşındaki oyuncu için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY ONA BAĞLI"

Kulüp yöneticisi açıklamasında; "Onunla ne yapacağımızı bilmiyoruz. Her şeyin ona bağlı olduğunu anlamamız gerekiyor. Ona her şartta yardım etmeye çalışıyoruz." dedi.

DİSİPLİNSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Disiplinsizliği ve pervasızlığıyla öne çıkan Emre Mor, kendisinden değişim isteyen Celta Vigo taraftarıyla dalga geçmişti.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarla olay olan kanat oyuncusu; "Benden değişmemi istiyorlar. Ben de saçımı değiştirdim ve tekrar boyadım." yazdı.

Genç oyuncunun son paylaşımlarından biri de; "Bir aslan bir yere gitmek istediğinde, yolda kaç sırtlan olduğunu umursamaz." olmuştu.

Emre Mor, Celta Vigo'nun önemli oyuncularının sakatlık yaşadığı dönemde bile beklenen süreleri alamadı. Bu sezon toplam 11 resmi maça çıkan oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi.



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