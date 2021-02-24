Çaykur Rizespor, Sumudica'yı tartışıyor!

Çaykur Rizespor'de teknik direktör Sumudica'nın yüzü gülmedi.



Yeşil-mavililerin takımı ayağa kaldırması için göreve getirdiği Romen teknik adam, Rizespor'un başında çıktığı 5. maçında da 3 puanla tanışamadı. Rizespor, Sumudica'nın göreve gelmesinin ardından oynadığı maçlarda Fenerbahçe'ye 1-0, Alanyaspor'a 2-1, Erzurumspor'a 2-0 mağlup olurken, Kasımpaşa ve Ankaragücü ile de 1-1 berabere kaldı.



Karadeniz'den Günebakış'ın haberine göre; Kötü gidişine bir türlü dur diyemeyen Rizespor'da teknik direktör Sumudica ile yolların ayrılabileceği de konuşulmaya başlandı.



