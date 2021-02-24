Çaykur Rizespor, Sumudica'yı tartışıyor!

Görevde olduğu 5 maçta galibiyet alamayan Çaykur Rizespor'da Marius Sumudica'nın geleceği tartışılmaya başlandı.

, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, Sumudica'yı tartışıyor!
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24 Şubat 2021 13:55
Çaykur Rizespor'de teknik direktör Sumudica'nın yüzü gülmedi.

Yeşil-mavililerin takımı ayağa kaldırması için göreve getirdiği Romen teknik adam, Rizespor'un başında çıktığı 5. maçında da 3 puanla tanışamadı. Rizespor, Sumudica'nın göreve gelmesinin ardından oynadığı maçlarda Fenerbahçe'ye 1-0, Alanyaspor'a 2-1, Erzurumspor'a 2-0 mağlup olurken, Kasımpaşa ve Ankaragücü ile de 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz'den Günebakış'ın haberine göre; Kötü gidişine bir türlü dur diyemeyen Rizespor'da teknik direktör Sumudica ile yolların ayrılabileceği de konuşulmaya başlandı.



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