Haber Tarihi: 08 Temmuz 2024 12:19 - Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2024 12:19

CarrefourSa satıldı mı?

Profesyonel hizmetler firması Value Solution Partners (VS Partners) tarafından yönetilen CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi'nin mülkiyet devri gerçekleştirildi. Peki, CarrefourSa satıldı mı?

CarrefourSa satıldı mı?
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Profesyonel hizmetler firması Value Solution Partners (VS Partners) tarafından yönetilen CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi'nin mülkiyet devri gerçekleştirildi.

Atış Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Londra merkezli Aerium-Bainbridge firmasına ait CarrefourSa Bursa AVM'nin mülkiyet devri, Atış Yapı'nın Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Turyapı ile oluşturduğu konsorsiyum ile yapıldı.

Bursa'nın ilk alışveriş merkezlerinden biri olan 100 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu, 60 bin metrekare kiralanabilir alanıyla 146 seçkin mağazayı bünyesinde barındıran ve mülk değeri 250 milyon dolar olan merkezin satışına ilişkin işlemler, Aerium-Bainbridge, VS Partners, Cefic ve AK Yatırım'ın temsilcileriyle yürütüldü.

Atış Grup'un gerçekleşen bu mülkiyet devri işlemiyle kente farklı projeler kazandıracağı belirtildi.

Söz konusu satış sadece CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi'ni kapsıyor. 
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