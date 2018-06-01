Carmelo, neden düşük yüzdeyle şut atması üzerine: "Bilmem"

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Oklahoma City Thunder yıldızı Carmelo Anthony, bu sezon kariyerinin en düşüğü olan %41.0'lik şut yüzdesine sahip olmasının nedenini bilmediğini söyledi.Şubat ayında yalnızca %36.6 şut yüzdesiyle 13.6 sayı üreten Melo, neden atması gerekenden düşük yüzdeyle şut attığı sorulduğunda şu yanıtı verdi:Melo, aynı zamanda OKC'deki rolünü bildiğini ve istatistiklerini de takım başarısının önüne koymadığını şu şekilde anlattı:Carmelo, OKC'deki ilk sezonunda 59 maçta ilk beş başladı ve şu anda 17.0 sayı, 5.9 ribaund ve 1.3 asist ortalaması yakalıyor.