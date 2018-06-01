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Carmelo, neden düşük yüzdeyle şut atması üzerine: "Bilmem"

Oklahoma City Thunder yıldızı Carmelo Anthony, bu sezon kariyerinin en düşüğü olan %41.0'lik şut yüzdesine sahip olmasının nedenini bilmediğini söyledi.

Oklahoma City Thunder yıldızı Carmelo Anthony, bu sezon kariyerinin en düşüğü olan %41.0'lik şut yüzdesine sahip olmasının nedenini bilmediğini söyledi.

Şubat ayında yalnızca %36.6 şut yüzdesiyle 13.6 sayı üreten Melo, neden atması gerekenden düşük yüzdeyle şut attığı sorulduğunda şu yanıtı verdi:

"Bilmem. Bu takımın bir parçası olduğum için, rolüm gereği top elimde çok bulunmadığı ve top dağıtıcı olduğumdan ötürü önceden yakaladığım rakamları yakalayamam. Ne zaman şut atacağımı veya ne zaman başkasının şut atacağını bilmem gibi durumlar var. Bir sürü değişen etken var yani."

Melo, aynı zamanda OKC'deki rolünü bildiğini ve istatistiklerini de takım başarısının önüne koymadığını şu şekilde anlattı:

"Bu rakamlar ve şut rakamları pek umursadığım bir şey değil. Bundan 5-10 yıl sonra kimse 'Carmelo OKC'deki ilk yılında %34'le şut attı' demeyecek. Ben buraya en yüksek şut yüzdesiyle oynamaya gelmedim. Kazanma zamanı geldiğinde, kazanma zamanı gelmiş demektir. Şut atma zamanım geldiğinde, şut atma zamanım gelmiş demektir."

Carmelo, OKC'deki ilk sezonunda 59 maçta ilk beş başladı ve şu anda 17.0 sayı, 5.9 ribaund ve 1.3 asist ortalaması yakalıyor.




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