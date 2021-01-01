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Carmelo: "Bu sezon şampiyon olmak zorundayım, başka yolu yok!"

Los Angeles Lakers veteranı Carmelo Anthony, bu sezon Lakers ile "şampiyonluğu kazanmak zorunda" olduğunu itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers veteranı Carmelo Anthony, bu sezon Lakers ile "şampiyonluğu kazanmak zorunda" olduğunu itiraf etti.

Kariyerinin en önemli sezonuna hazırlanan Carmelo, gözünü Lakers ile şampiyonluğu kazanmaya dikmiş durumda.

NBA'deki 19. yılına giren Melo, ESPN'den Stephen A. Smith'e, kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanmak için harika bir fırsata sahip olduğunun farkında olduğunu söyledi:

"Daha önce emekli olsaydım, şampiyonluk kazanmaya uğraştığım fakat başarılı olamadığım için, yüzük alamamakla içim rahat ederdi. Ama şimdi bakış açım tamamen farklı. Artık kazanmak zorundayım.

Bunun takımımıza oluşturduğu baskının da farkındayım, fakat başka nasıl bir baskı istersiniz ki? 'Ya şampiyonluk ya hiç' durumu olduğu doğru. Bunun başka yolu yok."


Lakers, geçtiğimiz sezon playoffların ilk turunda elenerek, sezonu hayal kırıklığı yaratan bir biçimde tamamlamıştı.


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