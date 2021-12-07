Carlo Ancelotti: "Bizim görevimiz Şampiyonlar Ligi"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Inter maçı öncesinde konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Carlo Ancelotti: 'Bizim görevimiz Şampiyonlar Ligi'
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07 Aralık 2021 15:37
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Inter maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Inter'i yenmek istediklerini söyleyen İtalyan teknik direktör, "Kalitesi yüksek bir oyunumuz var ve özveri gösteriyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir miyiz? Ana düşüncemiz bu değil. Maç maç bakıyoruz ve her maça iyi hazırlanıyoruz. Inter'i yenmek istiyoruz." dedi.

Avrupa'nın en başarılı kulübü olduklarını dile getiren Ancelotti, "Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar gitmek. Avrupa'nın en başarılı kulübüyüz ve bunu yapmak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.


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