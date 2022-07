Cam tavanları kıran kadın: Seda Kaçan!

"24 SAAT BANA YETMİYOR"

Türkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yıl sonra yarışan ilk kadın pilot olan ve Bitci Racing adına yarışan Seda Kaçan, Sporx'e özel açıklamalarda bulundu.- Kırklareli'de doğmuş büyümüş biri olarak Trakya enerjisine sahip olduğumu söyleyebilirim. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. PepsiCo'da pazarlama departmanında kıdemli marka müdürü olarak çalışıyorum. İnsanların hangi yaşta ya da cinsiyette olursa olsun tutkularının peşinden gitmeleri gerektiğini, bu şekilde dünyada fark yaratabileceklerini düşünen biriyim. Bu yüzden beyaz yaka kariyerime ek, kendi tutkum olan motor sporlarının peşinden koştuğumu söyleyebilirim.- Hiç zor olmuyor dersem yalan olur. Günün 24 saatinin yetmediği çok zaman oluyor. Kariyerime ve tutkuma yeterince zaman ayırdığımda aileme, arkadaşlarıma, kendime ayıracak vaktim kalmayabiliyor. Fakat tutkunuz olan şeyi gerçekleştirebildiğinizi gördükçe oluşan pozitif yüksek enerji insanı o kadar çok besliyor ki bu geri kalan herşeye de yetişme enerjisi sağlıyor diyebilirim. Şirketimin ve yakın çevremin bu konudaki desteği de yardımcı oluyor.- Türkiye'de motor sporları her ne kadar son senelerde hem bilinirlik hem de sporcu ve camia kapsamında çok büyüyor olsa da aslında hala daha çok gelişmesi ve büyümesi gereken bir spor. Dolayısıyla 'ben yarış pilotu olmak istiyorum' dediğinde 'hadi gel yarıştıralım seni' diyen birilerini bulmak ve bunun şartlarını sağlamak çok kolay olmayabiliyor, ama burada önemli olan isteğinizin ne kadar büyük olduğunu ve bunun için sizin nasıl adımlar attığınızı göstermek. Ben kartinge başlamak için kredi çekerek kendi yarış aracımı aldım. Bu sayede çıktığım yarışlarda kendi hikayemi yarattım. Ardından otomobil ile pistte yarışma hedefime ulaşmak için hikayeme, hedeflerime ve yapabileceklerime inanan sponsorlarımın desteğiyle birlikte 30 yıl sonra Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarışan ilk kadın pilot olmayı başardım.- Tabii ki de mükemmel! Takımda her alanda işin profesyonelleri ile yarıştığımı bilmek ve hissetmek bana büyük bir güven veriyor. Takım direktörümüz İbrahim Okyay ile yolumuz benim motor sporları yolculuğumun en başında kesişmişti. Onun tavsiyesi üzerine karting ile başladığım bu yolculukta otomobil ile piste geçişimde birlikte olmamız büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı benim için. Şampiyon olabileceğim ve daha bir çok ilklere imza atabileceğim bir takım var ise onun Bitci Racing olduğuna inanıyorum.- Elbette var. Motor sporları yolculuğum başlayalı daha 3 sene oldu, yolumuz uzun. Bu yolculukta bir sonraki hedefim pist yarışlarında ülkemizi yurtdışında temsil eden ilk kadın pilot olmak.- Kesinlikle değişecek ve motor sporlarında her branşta daha fazla kadın pilot görmeye başlayacağız. Global olarak kadının toplumdaki varlığının önemi, cinsiyet bazlı yapılan değerlendirmelerin ve toplum tarafından kadınlar üzerinde yaratılan 'cam tavanların' kırılması gerektiği her geçen gün daha fazla konuşuluyor. Bunun spora yansıması da pozitif olmaya başladı. Örneğin kadın futbolunun daha görünür hale gelmesi ve büyümesi. Bu doğal olarak motor sporlarına da yansıyacak. Türkiye'de motor sporlarının yurtdışına kıyasla daha küçük ve gelişmekte olmasına rağmen bunun örneklerini görmeye başladık. Benim de amacım kadının bu spordaki varlığını kanıtlamak ve genç kızlara örnek olarak onlara bunun sadece bir erkek sporu olmadığını göstermek.- Aklımı okudunuz diyebilirim. Hayat boyu motor sporlarının içinde yer almak istiyorum, çünkü bu benim tutkum. Pilot olarak elimden geleni yaptıktan ve hedeflerimi de gerçekleştirdikten sonra bu sporun özellikle Türkiye'de daha da gelişmesi için çalışmak istiyorum.- İşin sponsorluk veren tarafındaki kimliğim ve yaratmak istediğim hikaye ile aslında çok kolay sponsorluk bulabileceğimi düşünüyordum. İlk defa sponsor arayan tarafta görüşmelere başladığımda maalesef bunun ne kadar zor bir süreç olduğunu gördüm. Markaların iletişimlerindeki söylemlerini uygulamaya döküp elini taşın altına koyma noktasında daha az rol aldığını gördüm. Bir hikaye oluşturan olmaktansa oluşmuş hikayelere sponsor olmayı tercih ediyorlar. Aslında hikayeyi yaratan taraf olup bir fark yaratmak var iken... Bu da aslında motor sporlarının Türkiye'de büyümesine engel olan durumlardan biri. Ben hikayeme inanan sponsorlarım sayesinde bu başarıyı elde ettim. Umarım diğer markalar için de bir örnek oluşturur.- 4 kişinin ismini söyleyebilirim. Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo. Sebepleri de şöyle; Ayrton Senna ve Michael Schumacher tarihin en iyi pilotlarından ve sadece iyi bir pilot olmak kalmayıp karakterleriyle, disiplinleriyle, takıma olan yaklaşımlarıyla ve azimleriyle motor sporlarına çok büyük katkıları olan kişiler. Lewis Hamilton'ın dünya rekorları kırmasından öte aslında karakterini ve topluma dair önemli konulardaki görüşlerini her platformda çekinmeden ortaya koyuyor olması. Daniel Ricciardo ise dünyada sadece 20 kişinin yapabildiği ve dünyadaki en rekabetçi belki de en stresli işi yapıyor olmasına rağmen hala bundan keyif alarak ve eğlenerek yapıyor olması.- Tifosi maalesef bu sene de bekleyecek gibi duruyor. Ferrari'nin dayanıklılıkla ilgili yaşadığı mekanik sorunlar çok önemli puanlar kaybettirdi. Mercedes'in araçtaki sorunlarını çözmesiyle birlikte üst sıralarda daha çoklu bir rekabet de göreceğiz. Bu durumdan sezonun ilk 10 yarışında kazandığı puanların avantajıyla Verstappen sıyrılacak gibi duruyor. Umarım yanılırım.- Tutkuların peşinden koşun demek çok kolay, ama bu cümlenin yanlış yorumlandığını düşünüyorum. Hayalleri gerçekleştirmek hayatta yaptığımız herşeyi bir kenara bırakıp sadece hayallerin peşinden koşmakla olmuyor bence. Hayalleri hayatın bir parçası yapabilmek aslında kilit nokta. Bu yolda engellerin olduğunu düşündüklerini biliyorum, gerçekten de var, ama bazıları da aslında istekle ve azimle benim de hikayemde olduğu gibi kırılabiliyor. Olmaz diyenleri dinlemesinler, denesinler. Yeter ki hayallerini gerçekleştirmek için küçük ya da büyük bir adım atsınlar.