Caleb Ekuban: "Süper Kupa'yı 10 yıl sonra yeniden kazanmalıyız"

Caleb Ekuban, Başakşehir ile geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor arasında oynanacak maç öncesi değerlendirmelerde bulundu

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Caleb Ekuban: 'Süper Kupa'yı 10 yıl sonra yeniden kazanmalıyız'
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26 Ocak 2021 13:05
Süper Lig'de ilk yarının son maçında, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek ilk devre maçlarını 33 puanla kapatan Trabzonspor, gözünü Süper Kupa Finali'ne çevirdi.

Trabzonspor'un yıldız ismi Caleb Ekuban, Haber 61 yazarı Turgay Beşyıldız'a açıklamalarda bulundu

Gençlerbirliği maçında ilk golün asistini yapan, ikinci gole de imza atan Ekuban, "En son 10 yıl önce kazanılan Süper Kupa'yı, 2.kez müzemize taşımalıyız. TFF Süper Kupa en son 2010 yılında kazanılmış. Müzemizde Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupaları var. Süper Kupa ise müzemizde tek kalmamalı, ona bir arkadaş getirmeliyiz.'' dedi

Daha önce Katar'ın başkenti Doha'da oynanması planlanarak, 12 yıl sonra yeniden yurt dışında düzenlenmesine karar verilen final için, federasyon daha sonra yaptığı açıklamada Türkiye'de oynanacağını duyurmuştu.

Bu kupanın kazananı, ayrıca ''Şeyh Haşim Kupası''nın galibiyle, tarihi ve yeri henüz belirlenmeyen bir yerde, karşı karşıya geleceği ve kupanın yanı sıra her iki takımında ödüllendirileceği bildirildi.



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