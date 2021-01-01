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Butler: "Playofflara çıkarsak, gerisini ben hallederim..."

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat kadrosunun playofflarda bu sezon da başarılı olacağını öngördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat kadrosunun playofflarda bu sezon da başarılı olacağını öngördü.

Sezonda 31-28'lik dereceye sahip olan Heat ekibi, Doğu Konferansı'nda halen 7'nci sırada yer alıyor. Takım geçen yılki kadar iyi oynamasa da, Butler, Miami'nin playoff yarışında nerede olduğunu umursamadığını iddia etti.

Jimmy, takımının bu sezon playoff beklentileri konusunda neden kendinden emin hissettiğini şu sözlerle açıkladı:

"Herkes adına konuşamam. Sıralamalar umurumda değil. Gerçekten. Hiç dikkat etmiyorum. İnternette gezinirken bunlara bakmıyorum. O yüzden kim hangi sırada, bir bilgim yok.

Takım toplantımızda bunun hakkında konuştuğumuzu biliyorum. Tek yapmamız gereken o noktaya ulaşmak. Takım olarak ulaşıtığımızda, gerisini ben halledeceğim."

Heat, geçtiğimiz normal sezonu Doğu'da 5'inci sırada tamamlamasına rağmen, NBA Finalleri yolunda Indiana Pacers'ı, Milwaukee Bucks'ı ve Boston Celtics'i devirmişti.

Butler bu sezon maç başına 21.4 sayı, 7.2 ribaund ve 7.3 asist ortalamaları ile oynuyor.


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