Bugün spor gündeminde neler var?

Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları Sporx.com canlı skor servisinden takip edebilir, maç öncesi iddaa tüyoları almak ve iddaa bültenini görmek için de iddaa sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
FUTBOL
-Süper Lig (Türkiye)
13.30 Yeni Malatya - Antalyaspor
16.00 Gençlerbirliği - Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray
-TFF 1. Lig (Türkiye)
14.00 Giresunspor - Balıkesirspor
16.30 Altay - Adanaspor
19.00 İstanbulspor - Boluspor
-Premier Lig (İngiltere)
17.00 Manchester United - Watford
17.00 Wolves - Norwich City
19.30 Arsenal - Everton
-La Liga (İspanya)
14.00 Osasuna - Granada
16.00 Alaves - Athletic Bilbao
18.00 Valladolid - Espanyol
20.30 Getafe - Sevilla
23.00 Atletico Madrid - Villareal
-Bundesliga (Almanya)
17.30 Leverkusen - Augsburg
20.00 Wolfsburg - Mainz 05
-Serie A (İtalya)
14.30 Genoa - Lazio
17.00 Torino - Parma
20.00 Roma - Lecce
-Ligue 1 (Fransa)
17.00 Saint-Etienne - Reims
19.00 Rennes - Nimes
23.00 Paris SG - Bordeaux
-Eredivisie (Hollanda)
14.15 Utrecht - Twente
16.30 AZ Alkmaar - PEC Zwolle
16.30 Vitesse - PSV Eindhoven
18.45 Heracles - Ajax
BASKETBOL
-EuroBasket 2021 Elemeler
18.00 Rusya - Kuzey Makedonya
19.00 Sırbistan - Gürcistan
19.00 Slovenya - Avusturya
19.00 Ukrayna - Macaristan
20.00 İspanya - Polonya
20.00 Estonya - İtalya
21.15 İsviçre - Finlandiya
-Kadınlar Süper Lig (Türkiye)
15.15 Fenerbahçe - Çukurova B.
VOLEYBOL
-TVF Erkekler 1. Lig
13.00 Ziraat Bankası - Niksar Bld.
14.00 Saint Joseph - Düzce Bld.
16.00 TFL Altekma - Tofaş Spor
-Vestel Venüs Sultanlar Ligi
13.00 PTT - Galatasaray HDIS
14.00 Yeşilyurt - Karayolları
17.00 THY - Beşiktaş
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FUTBOL
-Süper Lig (Türkiye)
13.30 Yeni Malatya - Antalyaspor
16.00 Gençlerbirliği - Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray
-TFF 1. Lig (Türkiye)
14.00 Giresunspor - Balıkesirspor
16.30 Altay - Adanaspor
19.00 İstanbulspor - Boluspor
-Premier Lig (İngiltere)
17.00 Manchester United - Watford
17.00 Wolves - Norwich City
19.30 Arsenal - Everton
-La Liga (İspanya)
14.00 Osasuna - Granada
16.00 Alaves - Athletic Bilbao
18.00 Valladolid - Espanyol
20.30 Getafe - Sevilla
23.00 Atletico Madrid - Villareal
-Bundesliga (Almanya)
17.30 Leverkusen - Augsburg
20.00 Wolfsburg - Mainz 05
-Serie A (İtalya)
14.30 Genoa - Lazio
17.00 Torino - Parma
20.00 Roma - Lecce
-Ligue 1 (Fransa)
17.00 Saint-Etienne - Reims
19.00 Rennes - Nimes
23.00 Paris SG - Bordeaux
-Eredivisie (Hollanda)
14.15 Utrecht - Twente
16.30 AZ Alkmaar - PEC Zwolle
16.30 Vitesse - PSV Eindhoven
18.45 Heracles - Ajax
BASKETBOL
-EuroBasket 2021 Elemeler
18.00 Rusya - Kuzey Makedonya
19.00 Sırbistan - Gürcistan
19.00 Slovenya - Avusturya
19.00 Ukrayna - Macaristan
20.00 İspanya - Polonya
20.00 Estonya - İtalya
21.15 İsviçre - Finlandiya
-Kadınlar Süper Lig (Türkiye)
15.15 Fenerbahçe - Çukurova B.
VOLEYBOL
-TVF Erkekler 1. Lig
13.00 Ziraat Bankası - Niksar Bld.
14.00 Saint Joseph - Düzce Bld.
16.00 TFL Altekma - Tofaş Spor
-Vestel Venüs Sultanlar Ligi
13.00 PTT - Galatasaray HDIS
14.00 Yeşilyurt - Karayolları
17.00 THY - Beşiktaş
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın