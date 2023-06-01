Haber Tarihi: 01 Haziran 2023 13:31 - Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2023 13:31

Bugün hastaneler sağlık ocağı eczaneler açık mı 1 Haziran 2023

1 Haziran 2023 bugün hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı, tatil mi sorusu, sağlık sorunları nedeniyle tedavi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş, bölgelerinde hizmet veren hastaneler, eczaneler ve sağlık ocağı hakkında çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi edinmek istedi. Peki, 1 Haziran'da sağlık ocağı, eczaneler ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler

Bugün hastaneler sağlık ocağı eczaneler açık mı 1 Haziran 2023
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1 Haziran hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu sorusu, sağlık problemleri nedeniyle bu kurumlarda işi olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Tatil ilan edilen kurumlar arasında hastaneler, sağlık ocağı ve eczanelerin olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili detaylı bilgi elde etmek istedi. Peki, 1 Haziran'da eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, detaylı bilgiler
HAZİRAN HASTANELER AÇIK MI, TATİL Mİ?


Hastane servisleri resmi tatil günleri dışında kapalı olmamaktadır. Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 1 Haziran tarihinde hastaneler tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek.

HAZİRAN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, TATİL Mİ?

Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 1 Haziran tarihinde sağlık ocakları tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek.

HAZİRAN ECZANELER AÇIK AÇIK MI, TATİL Mİ?

Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 1 Haziran tarihinde eczaneler tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek.

HASTANELER HANGİ GÜNLER KAPALI?


Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

 

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