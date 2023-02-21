Bugün diziler var mı? 21 Şubat bu akşam hangi diziler var?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

21 Şubat 2023 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 21 Şubat Salı Mucize Aşk, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Bakış Açısı, Taçsız Prenses ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 21 Şubat Salı 2023 TV yayın akışı..06:00 Aziz09:00 Bu Sabah11:00 Bir Şansım Olsa12:00 Kızılcık Şerbeti15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme18:45 Show Ana Haber20:00 Mucize Aşk (Yerli Sinema)22.15 Mucize Aşk (Yerli Sinema)00:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi02:30 Baba08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert13:00 atv Gün Ortası14:00 Ateş Kuşları16:00 Esra Erol'da19:00 atv Ana Haber20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam00:20 Aldatmak02:35 Bir Küçük Gün Işığı04:50 Hercai07:00 Asi09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:30 Hayat Şarkısı13:30 Camdaki Kız16:15 Aşk ve Umut17:30 Hicran18:40 Kanal D Ana Haber20:00 Üç Kız Kardeş00:15 O Kız02:45 Kuzey Güney05:00 Güneşi Beklerken07:00 Yalnız Kalpler07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün12:45 Taçsız Prenses15:00 EGO17:00 Yalnız Kalpler18:18 18. Saat19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber20:00 Taçsız Prebses22:30 EGO00:45 Yasak Elma03:15 Kefaret07:00 NTV-Star TV Ortak Yayını09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde16:00 Söz17:30 Dünden Sonra Yarından Önce18:15 Star Haber07:15 8'de Sağlık08:30 Doğduğun Ev Kaderindir10.30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa12:00 Kırmızı Oda20.00 Survivor 202323.00 Şampiyonlar Lipi (Liverpool - Real Madrid)01:00 Maç02:30 Dizi06:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı06:30 Vuslat10:30 Alişan İle Hayata Gülümse12:10 Yürek Çıkmazı14:40 Adını Sen Koy16:40 Yunus Emre19:00 Ana Haber19:55 İddiaların Aksine20:00 Bakış Açısı (Yabancı Sinema)21:30 Ayla (Yerli Sinema)23:40 Yerli Dizi02:20 Ayla (Yerli Sinema)04:10 Yürek Çıkmazı06:30 Kapanış