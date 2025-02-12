Bugün (12 Şubat) Diyarbakır'da okullar tatil mi?

Diyarbakır'da hava şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte okulların durumu gündemde. Öğrenciler ve veliler "12 Şubat'ta Diyarbakır'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, gözler Diyarbakır Valiliği'nden gelecek resmi açıklamada. İşte konuya dair son gelişmeler…



DİYARBAKIR'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?



Diyarbakır'da bugün okullar tatil edilmedi. Ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle Diyarbakır Valiliği'nden gelebilecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Valilikten yapılacak resmi duyurular doğrultusunda herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

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