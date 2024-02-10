Buğrahan Tuncer'den Erden Timur itirafı

Galatasaray Nef, 2023/24 sezonu kadro yapılanması için Buğrahan Tuncer ile anlaşma sağlamıştı. Uzun yıllardır Anadolu Efes forması giyen Tuncer, sarı-kırmızılı takım ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştı. Tuncer, kulüp televizyonuna verdiği röportajda hem imza süreci hem de eşi Eda Ece ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



"ERDEN TİMUR SÖZLEŞMEMİ DÜĞÜN ODAMA YOLLADI"



Benim Galatasaraylılık hikayem babadan başlıyor. Yıllardır tribündeydi o. 4 yaşımdan beri maçlara gidiyorduk. Düğün günü çifte imza gibi oldu. Bir dün öncesinde Erden Timur ile konuştuk. Geçen sene olmamıştı kısmet. Ben de ona burada oynamak istediğimi söyledim. Düğün günü imzalayalım kontratı dedi Erden ağabey. Hatta düğüm odama yolladı sözleşmemi. Çok güzel bir gün oldu. O gün kimsenin haberi olmadan açıklamış oldu.



Icardi'den dolayı 'Aşkın olayım' sonra 'Çocukluk aşkımsın' şarkısını söyledik. 1 saat falan tribüne çevirdik orayı. Millet sıkılmış bile olabilir (Gülerek) Fenerbahçe arkadaşlarım da vardı. Hatta yakın arkadaşım Fenerbahçe kaptanı vardı.



En büyük hedefim bu forma altında yıllarca mücadele edip kupa kaldırmak. Çok tarif edilemez bir duygu olur benim için.



"HEYECANLANIYOR, 'SEN GELME EVDEN İZLE' DİYORUM"



"Eda maç önceleri çok heyecanlanıyor. Daha çok milli maçlara geldi yıllarca. İzni az olduğu için. Kenarda çok heyecan yapıyor. Ben de o geldiği zaman heyecan yapmasın diye uğraştığım için konsantre olamıyorum. O yüzden sen gelme evden izle en iyisi diyorum. Bir şey olduğunda konuşuyoruz 'Niye böyle oldu, tamam kafana takma' diye".



'BEN EVDE HER GÜN YILDIZ KARAKETERİNİ İZLİYORUM'





Sunucunun 'Yıldız karakteri damga vurdu zaten' sözlerine Buğrahan; "Ben evde her gün izliyorum o Yıldız karakterini (Gülerek) Pek bir farkı yok. Yasak Elma dizinin son 2 senesinde koptum. Arka Sokaklar gibi bir diziydi. Kurtlar Vadisi gibi 6-7 sene sürdü."





KIZI OLACAK



Eda Ece sosyal medya hesabından daha önce yaptığı paylaşımla, "Hayatımızın en güzel haberi. Kızımız geliyor" notuyla pembe balonlarla süslenmiş bir fotoğraf paylaşmıştı. Buğrahan Tuncer de, "Kız babası oluyorum" mesajıyla sevincini takipçilerine aktarmıştı.



BUĞRAHAN TUNCER KİMDİR?



Buğrahan Tuncer 23 Mart 1993'te İstanbul'da doğmuştur. Türk milli basketbolcu, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında oynamaktadır. BSL ve EuroLeague ekiplerinden Anadolu Efes forması giymektedir. Anadolu Efes formasıyla, 2021 ve 2022 yıllarında olmak üzere 2 kez EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.



