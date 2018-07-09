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Buffon: ''Bu transfer benim için de sürpriz''

Paris SG ile sözleşme imzalayan Gianluigi Buffon, basın toplantısında ilginç bir itirafta bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Buffon: ''Bu transfer benim için de sürpriz''
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09 Temmuz 2018 18:08
Paris Saint Germain'in yeni transferi Gianluigi Buffon, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uzun yıllar Juventus'un kalesini koruyan Buffon, Paris Saint Germain macerasını değerlendirdi.

Tecrübeli kaleci transferin kendisi için de sürpriz olduğunu söylerken ''Bu transfer benim için çok büyük sürpriz oldu. Gelecek için farklı planlarım vardı ama hayat öngürülemeyen bir şey'' ifadelerini kullandı.

Sağlığı izin verdiği sürece oynamak istediğini de belirten Buffon ''40 yaşındayım ama sağlığım son derece iyi. PSG'de hala büyük bir kaleci olduğumu kanıtlamak istiyorum. Vücudum izin verdiği kadar sahalarda olmak istiyorum. Bir çocuğun coşkusuyla bugün Paris'teyim'' dedi.

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