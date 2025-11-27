Milwaukee Bucks'ın, Sacramento Kings guardı Zach LaVine ile ilgilendiği ve rutin takas taramaları kapsamında arka plan araştırması yaptığı bildirildi.HoopsHype'ın haberine göre Milwaukee Bucks, Sacramento Kings'in skorer guardı Zach LaVine'i bir süredir sessizce takip ediyor. Bu süreçte oyuncu hakkında arka plan araştırması yapılırken, bunun rutin takas incelemelerinin bir parçası olduğu belirtiliyor.Acil bir gelişme olmasa da Bucks'ın ilgisinin, süperstar Giannis Antetokounmpo'nun düşük dereceli addüktör zorlanmasından döndükten sonra artabileceği belirtiliyor.Bu sezon 21.8 sayı ortalaması yakalayan LaVine, saha içinden yüzde 50.7, üçlük çizgisinden yüzde 42.6 isabet oranıyla oynuyor. Oyuncunun bu sezonki maaşı 47.5 milyon dolar; 2026–27 sezonu için de 48.97 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.LaVine'in skor üretimi ve verimliliği, hücumda anında katkı isteyen takımlar için oldukça cazip bir seçenek olmasını sağlıyor.Öte yandan Bucks oyuncusu Kyle Kuzma ile Kings sahibi Vivek Ranadive'in, yeni bir kadın profesyonel spor girişimi olan Major League Volleyball'e yatırımcı oldukları belirtiliyor.Kuzma'nın son yıllarda Kings ile takas söylentilerinde sıkça anılması, iki kulüp arasında potansiyel bir bağlantı daha oluşturuyor.