Bucaspor evinde golsüz berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Kırşehir Futbol'la golsüz berabere kaldı. İki takım da girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremezken, hanelerine 1'er puan yazdırdı. Bucaspor 1928 bu sonuçla 6 maç sonunda 4'üncü beraberliğini aldı, sarı-lacivertliler 10 puana yükseldi.
Grubun diğer maçında ise Fethiyespor evinde Etimesgut Belediyespor'u tek golle geçmesini bildi. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 84'üncü dakikasında sahneye çıkan Selçuk attığı golle galibiyeti getirdi. Fethiyespor ligde 3'üncü galibiyetini aldı ve puanını 9'a çıkardı.
Grubun diğer maçında ise Fethiyespor evinde Etimesgut Belediyespor'u tek golle geçmesini bildi. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 84'üncü dakikasında sahneye çıkan Selçuk attığı golle galibiyeti getirdi. Fethiyespor ligde 3'üncü galibiyetini aldı ve puanını 9'a çıkardı.
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