Haber Tarihi: 28 Şubat 2023 10:11 - Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 10:12

Bu gece deprem olacak mı? 28 Şubat bu gece deprem oldu mu, bekleniyor mu?

28 Şubat 2023 yani bu gece deprem olacak mı, oldu mu merak ediliyor. Dün İzmir'de ve Malatya'da deprem oldu. Yaklaşan İstanbul depremi, takvim yaprağı yazısından sonra 28 Şubat'ta deprem olacak mı sorusunu gündeme geldi. Kahramanmaraş depreminden yaklaşık 1 hafta sonra evlerine dönmeye başlayan Adanalılar, 20 Şubat'taki Hatay merkezli 2 depremin ardından tekrar toplanma alanlarında geceledi. Fuar alanında geceleyen bir vatandaş "Bu gece deprem olacak söylentileri var." dedi. Peki, bu gece deprem olacak mı? 28 Şubat bu gece deprem oldu mu, bekleniyor mu?

Bu gece deprem olacak mı? 28 Şubat bu gece deprem oldu mu, bekleniyor mu?
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Bu gece (28 Şubat'ta) deprem bekleniyor ve olacak söylentileri gündeme düştü. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketinde yıkımın yaşandığı illerden biri de Adana oldu. 20 Şubat tarihinde Hatay merkezli 2 depreminde meydana gelmesi sonrasında Adanalı vatandaşlar geceyi yine sokaklarda geçirdi. Deprem sonrası yavaş yavaş evlerine dönmeye çalışan vatandaşlar bu defa da Adana merkezde deprem uyarıları nedeniyle tedirgin oluyor. Özellikle Adana'da 28'inde deprem olacak söylentileri vatandaşı uyku uyutmuyor. Peki, 28 Şubat'ta ne olacak, deprem mi olacak mı?
BU GECE DEPREM OLACAK MI? 28 ŞUBAT

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından 28'inde Adana'da deprem olacak söylentileri ayyuka çıktı. Deprem uzmanları son dönemlerde Adana için uyarılarda bulunuyor. Adanalı vatandaşlar Bu sebeple evlerine girmekten korkuyor. Şu an için Adana'da 28 Şubat'ta deprem olacağını söylemek kesin olarak mümkün değil. Ancak fay hattındaki kırılmalar nedeniyle Deprem uzmanları Adana'da bir deprem beklediklerini üste basa basa söylüyor. Fakat bu durumda vatandaşlar için alınacak tek önlem evlerinin dışında kalmak. Havaların soğuk olması nedeniyle vatandaşlar Zorluk çekiyor. Birçok Adanalı vatandaş yavaş yavaş şehri Terk etmeye ve yayla evleri ya da yazlık bölgelere gitmeye başladı.
28 ŞUBAT 2023 TAKVİM YAPRAĞI İDDİASI

 Sosyal medyada paylaşılan 28 Şubat 2023 tarihine ait takvim yaprakları gerçek olmayıp sonradan üretilmiştir. 



 KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

28 Şubat Salı günü, saat 07:29'da Kahramanmaraş Göksun'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 05:58'de Kahramanmaraş Öztürk, 2.9 büyüklüğünndeki depremle sallandı.

NİĞDE'DE 3.1

Niğde'nin Bor ilçesi saat 06:03'te 3.1 büyüklüğündeki deprem ile sallndı.

MALATYA'DA 4.1'LİK DEPREM!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 05:18'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Saat 03:45'te ise Yeşilyurt 3.4 ile sallandı.

BİNGÖL'DE 2.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bingöl Sancak'ta saat 03:17'de 2.9 büyüklüğünde deprem oldu.

İZMİR 4.1 İLE SALLANDI!

27 Şubat Pazartesi günü İzmir Körfezi'nde saat 21.22'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İDDİALAR DEVAM EDİYOR

Uzmanların, 'Adana merkezli deprem' uyarılarının ardından tedirginliği artan çoğu kişi, evlerine dönmekten korkuyor. Birçok Adanalı ise çevre kentlerden Mersin başta olmak üzere yayla ve yazlık bölgelere gittiğinden kentte özellikle cadde ve sokaklardaki sessizlik dikkat çekiyor.

'BU PSİKOLOJİYLE EVİME DÖNEMEM'

6 Şubat'taki depremlerin ardından merkez Çukurova ilçesinde fuar alanına sığındıklarını, 16 Şubat'ta ise eve döndüklerini belirten Asiye Adıyaman, "Eve dönmüştük ama Hatay depremi olunca geri buraya geldik. Bu durum bizi çok kötü etkiledi. Psikolojik olarak bitmiş durumdayız. Bir çıkmazın içerisinde hissediyoruz. Evimize gidemiyoruz. Kaygılarımız sırtımızda koca bir yük oldu. Evimde hasar yok ama bu psikolojiyle evime dönemem" diye konuştu.

'DÜŞÜNDÜKÇE TANSİYONUM YÜKSELİYOR'

Fuar alanında annesiyle geceleyen Çokşükür Karataş ise deprem korkusundan psikolojilerinin bozulduğunu belirterek, "Son depremde yine evden kaçtık. Adana'da 28'inde deprem olacak söylentileri var. Düşündükçe tansiyonum yükseliyor" dedi.

Evlerine dönmek istediklerini fakat tedirgin olduklarını dile getiren Baran Aktürk ise olabilecek bir diğer depreme, evlerinin dayanıp dayanmayacağı konusunda emin olamadıklarını belirtti.

SON DEPREMLER
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TarihSaatYerDerinlik (km)BüyüklükMwEnlem (N)Boylam (E)
28.02.2023 09:43 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 7.4 2.6 -.- 38.0607 37.6955
28.02.2023 09:42 ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 5.6 2.1 -.- 37.4347 37.1237
28.02.2023 09:38 FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 5.0 4.0 -.- 38.0930 37.7897
28.02.2023 09:36 KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 10.8 2.0 -.- 38.1793 37.8810
28.02.2023 09:32 SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 5.0 2.2 -.- 38.1078 37.4782
28.02.2023 09:24 DEDECINAR-KIRIKHAN (HATAY) REVIZE01 (2023.02.28 09:24:41) 9.8 1.8 -.- 36.6275 36.4338
28.02.2023 09:19 BALABAN-DARENDE (MALATYA) 4.0 1.6 -.- 38.4787 37.6107
28.02.2023 09:15 ASAGIKARAFAKILI-HASSA (HATAY) 17.6 2.5 -.- 36.7743 36.5325
28.02.2023 08:58 KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 7.2 2.1 -.- 38.0755 37.0687
28.02.2023 08:56 NURHAK (KAHRAMANMARAS) 5.0 3.0 -.- 38.0333 37.4525
28.02.2023 08:52 KAMISTAS-(MALATYA) 5.0 2.4 -.- 38.2878 38.6887
28.02.2023 08:50 KARSIYAKA-(HATAY) 1.1 1.9 -.- 36.0877 36.0563
28.02.2023 08:39 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 2.8 2.0 -.- 37.9143 36.5950
28.02.2023 08:33 ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 7.7 2.2 -.- 38.0943 38.5413
28.02.2023 08:31 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 11.7 2.5 -.- 38.1892 37.8422
28.02.2023 08:30 TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 1.5 2.2 -.- 38.1645 38.5973
28.02.2023 08:18 KARATAS-KIRIKHAN (HATAY) 7.9 1.9 -.- 36.5052 36.3467
28.02.2023 08:15 DIKMECE-(HATAY) 7.0 2.5 -.- 36.2987 36.1500
28.02.2023 08:02 YESILKOY-DORTYOL (HATAY) 5.1 2.6 -.- 36.8290 36.1500
28.02.2023 07:57 SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 7.1 2.9 -.- 37.8815 36.6787
28.02.2023 07:51 HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 5.0 2.5 -.- 37.3537 36.9122
28.02.2023 07:50 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 5.0 2.3 -.- 38.2553 38.1433
28.02.2023 07:40 INCEHIDIR-ERGANI (DIYARBAKIR) 26.6 1.6 -.- 38.0153 39.6210
28.02.2023 07:31 KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 8.4 2.0 -.- 38.1508 36.5742
28.02.2023 07:29 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 5.1 3.7 -.- 37.9932 36.4198
28.02.2023 07:22 CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) 8.5 1.7 -.- 37.8167 36.5728
28.02.2023 07:14 KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 7.1 2.9 -.- 37.5072 37.1262
28.02.2023 07:02 ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 29.3 2.1 -.- 38.0707 36.5042
28.02.2023 07:00 HACILAR-HASSA (HATAY) 8.7 2.9 -.- 36.7645 36.5115
28.02.2023 06:58 KASLICA-MADEN (ELAZIG) 6.1 2.8 -.- 38.4938 39.6682
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