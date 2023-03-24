Bu akşam deprem olacak mı? 24 Mart bugün deprem olacak mı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından öğle saatlerinde 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Listeye göre; bugün Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Türkiye genelinde farklı noktada depremlerin yaşandığı bilgisi verildi. Bu noktada, "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Korkutan deprem Bingöl, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri…Üst üste büyük depremler yaşanmasının ardından artçı depremler çevre illeri sallamaya devam ediyor. Esas merkez depremlerin şiddeti büyük olduğundan, artçıların boyutu da büyük oluyor.Uzmanların yaptığı açıklamaya göre Mart ayında da artçı depremlerin olması bekleniyor. Fakat büyük depremler konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Mart ayında büyük İstanbul depremi olacağına dair sosyal medyadaki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı şekilde 2023 Mart ayında İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde %100 kesin olarak büyük bir deprem olacağına dair paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü depremlerin ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde olacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Ayrıca günümüzde depremi kesin bilen ve zamanını (dakikasını) %100 tahmin eden bir teknoloji de bulunmamaktadır.Deprem kahini Frank Hoogerbeets'in yaptığı açıklamaya göre 15-16-17 Mart tarihlerinde kritik gezegen geometrisinde bir yakınsama meydana gelir. Haliyle bu durum deprem açısından bir önem taşıyabilir ve dikkat edilmesi gerekebilir demişti. Ayrıca bazı kaynaklarda 15 Mart Çarşamba günü Rumi takvime göre ilk Çarşamba günü olduğu için bu güne de dikkat edilmesi gerekebilir açıklamaları yapılmıştı. Fakat bir üst paragrafta yazdığımız gibi depremin kesin olarak tarihini ve mekanını tespit edebilen şuanda bir sistem ve teknoloji yoktur. Haliyle depremin ne zaman olacağını ve zamanını Allah'tan başka kimse bilemez. Bu bakımdan sosyal medyada yer alan XX.XX.XXXX tarihinde XX.XX saatinde yüzde yüz kesinlikle deprem olacak şeklindeki paylaşımları dikkate almayınız.İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Kahramanmaraş depremi sonrası, 'Deprem Doğu Anadolu Fayı'ndaki bir bölümü tetikledi. Bu bölgedeki depremler Nurdağı'na doğru fayı tetikleyebilir. Uzun zamandır burada deprem olmuyordu. 7.4'lük büyük depremdeki ana fay Doğu Anadolu Fayı'nda gelen deprem değil. Çok uzakta meydana gelmiş. Hala bir tehlike mevcut maalesef ki.' açıklamasında bulundu.Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir deprem sonrası vatandaşları uyardı.'İlk çözümler hatalı olabilir. İki farklı fayın kırıldığını pek düşünmüyorum. Artçı şoklar 6,5'e kadar çıkabilir. İnsanların evlerine girmemesi çok doğru olur. Büyük depremin artçıları da büyük olacaktır. İklimin şu anda nasıl olduğunu biliyoruz ama daha güvenli bir yerde olmaları daha faydalı.'Celal Şengör katıldığı televizyon programında 7.7'lik Kahramanmaraş depremi sonrası yeni bir deprem beklentisi yaşanıp yaşanmayacağı konusunda yorumlarda bulundu:'Bu beklenmeyen bir şey değildi. Aşağı yukarı 1513'den beri ciddi büyük bir depremin olmadığı durum. Depremin ilginçliği üçlü eklem etrafında iki tane depremi tetiklemiş olmasıdır. Burada üçlü eklemin nasıl çalıştığı konusunda önemli bir depremdir bu. Şimdi Hatay daha riskli. Adana'da olabilir. Antakya'da da olacak. Bununla ilgili zaman vermek mümkün değil. Hiçbir deprem şu tarihte olacak demek mümkün değil. Depremi önceden kestirmek hava durumunu kestirmek gibi değil.Bizim bu tip felaketlere en hazırlıklı milletler arasında olmamız lazım. Bizdeki büyük depremler genellikle yanal atılım depremleridir. Hiçbir zaman 9,5'u bulmaz. Bizde en büyük 8 olur. Erzincan'ın 8 olduğunu söyleyenler var. 7.9 diyenler var. Doğu Anadolu fayı üzerinde olabilecek depremler 7 artı bir şeyler olabilir. 8'den büyük olacağını hiç zannetmiyorum.'Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremi sonrası canlı yayında isyan etti.'Ben dahil tüm aklı başındaki yer bilimciler bu depremin göz göre göre geldiğini aylar, yıllar öncesinden söyledik. Daha Elazığ depremin olduğu zaman şu anda hedef Çelek, Ermenek ve Kahramanmaraş'tır. Merkezi hükümete de çağrıda bulundum. Bilimsel veriler bunu gösteriyor diye söylemeye başladım. 2020-23 arasında bunu söylememize rağmen o bölgedeki yerel yöneticilerden hiçbir tepki almadık. Biri de ne söylüyorsunuz, demedi.Doğu Anadolu Fayı üzerinde depremlerin gelebileceğini öngördük. Elazığ'da Elazığlıların bir deprem kentinde oturduğunu fark etmediğini gördüm ve kentte konferanslar verdik. İnönü Üniversite'de konuşmalar yaptım, Malatya'da halka seslendim. Bunun üzerine bir proje hazırladık. Harita Genel Komutanlığı'nın işin içine sokarak proje hazırladık. Devlet Planlama'ya sunduk, TÜBİTAK'a sunduk, reddedildi.Nedenini de söyleyeyim çok basit bir matematik var bu işte Elazığ depremi olduğu zaman Elazığ doğrultu atılımlı oldu. Bu depremin kırığı Malatya'ya kadar geldi. Malatya'dan bu Kahramanmaraş'a kadar olan kısmı kırılmadı. Her doğrultu atılımlı fay kırıldığı zaman kırılmayan yerine enerji transfer eder. Bu basit gerçeğe bilimsel gerçeğe dayanarak dedik ki; 'Şimdi Maraş bölgesi tehdit altına girdi dikkatli olun!'Burada bir çarpıcı örnek daha vereceğim. 1999 depremi olduğu zaman 17 Ağustos'taki benim de dahil olduğum yer bilimciler dedik ki 'Düzce'ye dikkat! Marmara'ya dikkat!' bunu 17 Ağustos'tan hemen sonra dedik. Biz Düzce'ye dikkat dediğimiz için Düzce'de hemen hızlı hızlı depreme hazırlık yapıldı. 3 ay sonra bizim uyarımızdan sonra deprem geldi 7.2 hazırlık olduğu için 803 insan öldü. Marmara'yı halen bekliyoruz. Daha deprem olmadı. Yani demek istediğim, bu bizim bilimsel uyarımız ya! 'Adam bunu söyledi' değil ya! Bu bilim! Bu bilimsel öngörü ve nitekim de oluyor. Biz bunu falcılık olarak yapmıyoruz.''Aslında deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep il sınırlarının birleştiği yerde oluyor. Depremin büyüklüğünü 7.4 olarak verdik. Saat 04:17'de oldu. Doğu Anadolu fayı üzerinde, geniş bir alanda olan bir deprem. 180 km'lik fayı kırabileceği tahmin ediliyor. Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz. Hep 'Marmara'da deprem ne zaman olacak' diyorduk. Türkiye'de yaşıyorsak maalesef bu depremlere hazır olmamız gerekiyor.'Deprembilimciler ve jeologlar depreme dair kesin gün ve saat tahmini yapmanın imkansız olduğunu ısrarla vurguluyor. Deprem olacak bölgelerin önceden tespit edilebildiğini fakat zamanını söylemenin mümkün olmadığını dile getiriyorlar.Kırılması beklenen ve kırıldığında özellikle İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesini derinden etkileyecek olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın, ne zaman kırılacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde kırılan fay hattının, Marmara Deniz'inden geçen fay hattıyla bağlantısı bulunmuyor. Kahramanmaraş depreminin İstanbul depremini tetikleyeceği söylentileri ise gerçeği yansıtmıyor.Deprem İzleme Müdür Yardımcısı Dr. Selda Altıncı Poyraz'ın açıklaması:'Biz burada sürekli telefon alıyoruz. Göçük altında kalan vatandaşlar bize ulaşamıyor, çünkü telefon hatları çok yoğun. Biz de sabahtan beri birçok telefon aldık. En çok telefonu Hatay'dan alıyoruz. Burada önemli olan artçıların aylarca devam edebileceği, mutlaka AFAD'ın uyarılarını dinlemelerini istiyoruz. Hasar almış bina yıkılabilir mi? Artçı depremin büyüklüğüne bağlı, eğer 6.7 yada 6.8 büyüklüğünde artçılar olursa tabii ki binayı yıkması söz konusu olabilir.'6 Şubat 2023 üssü Kahramanmaraş olan 7.7 şiddetindeki depremin ardından Kahramanmaraş ve çevre illerde artçı sarsıntılar sürmeye devam ediyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda, artçı sarsıntıların bir yıl boyunca sürebileceği ifade ediliyor. Depremin şiddetinin büyük olması, artçıların da şiddetli olmasına yol açıyor.Kahramanmaraş'ta 'fay hattı koptu' iddiaları ise gerçeklik payı taşımıyor. Konu hakkında, 'Teknoloji ve modern bilime göre, depremlerin önceden tahmin edilmesi mümkün değil. Halkı paniğe sürükleyecek bilim dışı iddialardan uzak durulmalı' ifadelerine yer verildi.Dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, 'Şu ana kadar en büyüğü 6.6 olan 22 artçı deprem meydana geldi. 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bir tanesi de Nurdağı'nda oldu.' ifadelerine yer verdi. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilerde, depremin etkilediği 10 ilde toplam 100'den fazla artçı meydana geldiği görüldü.