BounceBit (BB) Coin Nedir? BounceBit Binance Listelemesi

Binance bu programın ilk altcoin'inin BounceBit (BB) olacağını duyurdu. Önümüzdeki dönemde BB Binance'de listelenecek ve gerekli görevli yapan Binance kullanıcılarına airdrop olarak BB dağıtılacak.

BounceBit (BB) projesindeki Testnet aşaması halen devam ediyor. Önümüzdeki dönemde BB'nin ilk çıkışı ve listelenmesi hakkında Binance'in yeni duyuru paylaşması bekleniyor. Binance Megadrop ile ilgili yaptığı paylaşımda ise şu bilgilere yer verdi:

"Binance, airdrop'lar ve Web3 görevleri içeren yeni bir token fırlatma platformu olan Binance Megadrop'u başlatıyor; bu platformda kullanıcılar Kilitli Ürünlere BNB abone olabilirler ve/veya tokenleri listelenmeden önce seçilen Web3 projelerinden ödüllere erken erişim için Web3 Cüzdanlarındaki görevleri tamamlayabilirler.



Binance Megadrop'ta tanıtılacak ilk proje, bir BTC yeniden alım zinciri olan BounceBit (BB) olacak.



Token Adı: BounceBit (BB)



Maksimum Token Arzı: 2.100.000.000 BB



Megadrop Token Ödülleri: 168.000.000 BB (maksimum token arzının %8'i)



İlk Dolaşan Arz: 409.500.000 BB (maksimum token arzının %19,5'i)



Binance Megadrop, Binance Simple Earn ile Binance Web3 Cüzdan'ı sorunsuz bir şekilde entegre ederek airdrop deneyimini yeniden yaratan yeni bir token fırlatma platformudur.



Megadrop, kullanıcılara belirli Web3 projelerine Binance'te listelenmeden önce erken erişim olanağı sağlıyor.



Etkileşim, eğitim ve ödülün bu benzersiz birleşimi, Megadrop'u hem Binance hem de daha geniş kripto ekosistemi içinde benzersiz bir etkileşimli deneyim olarak konumlandırıyor."