Boston, Jabari Parker'la tekrar anlaştı!

Boston Celtics, geçtiğimiz günlerde serbest bıraktığı Jabari Parker'ı yeni bir sözleşme ile tekrar kadrosuna kattı.



Celtics, 2.3 milyon dolarlık maaşı sezon başında garanti altına alınacağı için, veteran oyuncuyu geçtiğimiz Pazar günü serbest bırakmıştı.



Parker, 2020-21 sezonunda Celtics ile 10 maçta forma giymiş ve ortalama 13.8 dakika ortalama süre alarak 6.4 sayı, 3.6 ribaund ve 1.0 asist ortalamaları yakalamıştı.



Sol dizindeki ön çapraz bağın iki kez yırtılması ve süregelen omuz sorunları dahil olmak üzere, Parker kariyerinde birçok sakatlıkla boğuşmuştu.



Celtics'in 2021-22 sezonu, bu gece New York Knicks'e karşı başlıyor.



