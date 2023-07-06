Boston, Damian Lillard ile "biraz ilgileniyor"

Boston Celtics ekibinin, Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard ile "biraz ilgilendiği" iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Boston, Damian Lillard ile 'biraz ilgileniyor'
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06 Temmuz 2023 12:39
Boston Celtics ekibinin, Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard ile "biraz ilgilendiği" iddia edildi.

ESPN'den Ramona Shelburne, Trail Blazers'tan takas talep eden ve Miami Heat için oynamayı tercih ettiği bildirilen Lillard'a, Boston Celtics'in "biraz ilgi gösterdiğini" bildirdi:

"Lillard'ın ana odağının kazanmak olduğunu düşündüğünüzde, elindeki varlıklarla bunu gerçekleştirebilecek takımlar arasında Boston Celtics de var... Bu takası yapmakla biraz ilgilendiklerini biliyorum. Ama listede olan takımlar arasında değiller ve Dame'in gitmeyi pek memnuniyetle karşılayacağı bir şehir de değil."

ESPN'den Zach Lowe, Celtics'in Lillard karşılığında varsayımsal olarak Malcolm Brogdon, Robert Williams III ve draft seçimlerini paket olarak sunabileceğini öne sürdü.

Ek olarak Andscape'ten Marc Spears ise, Jayson Tatum'ın Lillard'ı Celtics'e katılmayı düşünmeye ikna etmeye çalıştığını da belirtti.

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