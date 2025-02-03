Haber Tarihi: 03 Şubat 2025 14:22 - Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 14:22

Borsa neden düştü, düşüyor bugün? 3 Şubat 2025

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününe satıcılı bir başlangıç yaparak düşüş gösterdi. BIST 100 endeksi gün içinde %2'nin üzerinde değer kaybederken, bankacılık endeksindeki düşüş %5 seviyelerine ulaştı.

Borsa neden düştü, düşüyor bugün? 3 Şubat 2025
Abone Ol
Yurt içinde Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi TÜFE'nin %4,33 artması ve yıllık bazda %41,16 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Ancak gelen veriler beklentileri aşarak borsada satış baskısını artırdı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE): Aylık %3,06, yıllık %27,20 arttı.

TÜFE: Aylık %4,33 artış beklenirken daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, borsada negatif fiyatlamalara neden oldu. Aynı zamanda küresel ticaret savaşlarının etkisi de piyasaları olumsuz yönde etkiliyor.

Borsa bugün neden düştü?

BIST 100 endeksi, güne %0,86 düşüşle 9.918 puandan başladı ve gün içinde 9.754 - 9.918 bant aralığında dalgalandı. Saat 12.41 itibarıyla %1,62 kayıpla 9.867 puanda işlem görüyor.

Borsa Neden Düşüyor?

Açılışta bankacılık endeksi: %1,32 düşüşle başladı, şu anda %1,66 kayıpta.

Holding endeksi: Açılışta %0,82 düşüş yaşadı, şu dakikalarda %3,16 seviyesinde geriledi.

Bankacılık endeksi puanı: Haftanın son işlem gününde 14.938 seviyesindeydi, bugün 14.191 puana kadar geriledi.
*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'da ayrılık kararı: Batshuayi! Galatasaray Galatasaray'da ayrılık kararı: Batshuayi!
Çorum FK, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e deplasmanında Türkiye Kupası Çorum FK, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e deplasmanında
Lyon'dan Dortmund'un Cherki teklifine ret Lyon Lyon'dan Dortmund'un Cherki teklifine ret
Beşiktaş'tan stoper hamlesi: Jonathan Gradit Beşiktaş Beşiktaş'tan stoper hamlesi: Jonathan Gradit
Morata, Galatasaray tarihindeki 208. yabancı futbolcu oldu Galatasaray Morata, Galatasaray tarihindeki 208. yabancı futbolcu oldu
Göztepe acı ilkleri yaşadı Göztepe Göztepe acı ilkleri yaşadı
Trabzonspor, savunmada geçit vermiyor! Trabzonspor Trabzonspor, savunmada geçit vermiyor!
Beşiktaş'ta Kırklarelispor maçı öncesi 5 eksik Türkiye Kupası Beşiktaş'ta Kırklarelispor maçı öncesi 5 eksik
Friedel: 'Onana'nın maaşının yarısını Beşiktaş ödeyecek' Beşiktaş Friedel: "Onana'nın maaşının yarısını Beşiktaş ödeyecek"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Victor Nelsson - Roma: İşte anlaşma şartları
2
Napoli'den açıklama! Maximin transferi neden gecikti?
3
Feyenoord'dan Romulo'ya teklif!
4
İşte Marcus Rashford'ın yeni kulübü
5
Galatasaray, Morata transferini açıkladı!
6
İngiltere'yi karıştıran transfer: Kevin Danso!
7
Gaziantep FK - Galatasaray: Muhtemel 11'ler

SON HABERLER