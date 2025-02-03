Borsa neden düştü, düşüyor bugün? 3 Şubat 2025

Yurt içinde Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi TÜFE'nin %4,33 artması ve yıllık bazda %41,16 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Ancak gelen veriler beklentileri aşarak borsada satış baskısını artırdı.



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE): Aylık %3,06, yıllık %27,20 arttı.



TÜFE: Aylık %4,33 artış beklenirken daha yüksek seviyede gerçekleşti.



Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, borsada negatif fiyatlamalara neden oldu. Aynı zamanda küresel ticaret savaşlarının etkisi de piyasaları olumsuz yönde etkiliyor.



Borsa bugün neden düştü?



BIST 100 endeksi, güne %0,86 düşüşle 9.918 puandan başladı ve gün içinde 9.754 - 9.918 bant aralığında dalgalandı. Saat 12.41 itibarıyla %1,62 kayıpla 9.867 puanda işlem görüyor.



Borsa Neden Düşüyor?



Açılışta bankacılık endeksi: %1,32 düşüşle başladı, şu anda %1,66 kayıpta.



Holding endeksi: Açılışta %0,82 düşüş yaşadı, şu dakikalarda %3,16 seviyesinde geriledi.



Bankacılık endeksi puanı: Haftanın son işlem gününde 14.938 seviyesindeydi, bugün 14.191 puana kadar geriledi.

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