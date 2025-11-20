Haber Tarihi: 20 Kasım 2025 13:29 -
Güncelleme Tarihi:
20 Kasım 2025 13:29
Boğaziçi Üniversitesi Tıp Fakültesi Var mı? 2025-2026
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu sürerken, Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri açıklığa kavuştu. Özellikle sayısal alanda derece yapan öğrencilerin radarında olan Boğaziçi Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi bulunuyor mu?
2025-2026 eğitim öğretim yılı akademik yapılanmasına göre, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi bulunmamaktadır. Üniversite, kurulduğu günden bu yana ağırlıklı olarak mühendislik, temel bilimler, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanlarında uzmanlaşmış bir yapıya sahiptir.
Sağlık Alanında Hangi Bölümler Var?
Boğaziçi Üniversitesi'nde doğrudan hekim yetiştiren bir Tıp Fakültesi olmasa da, sağlık sektörü ve tıp bilimiyle yakından ilişkili, uluslararası saygınlığa sahip bölümler mevcuttur. Özellikle Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü ile Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, tıp dünyasına bilim insanı ve araştırmacı yetiştiren kritik merkezler olarak öne çıkmaktadır.
2025 Yılında Fakülte Yapısında Değişiklik Oldu
Hatırlanacağı üzere, Temmuz 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile üniversitenin akademik yapısında önemli değişikliklere gidilmişti. Fen-Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatılarak yerlerine Fen Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi gibi yeni birimler kurulmuştu. Ancak bu geniş kapsamlı yeniden yapılanma sürecinde de üniversite bünyesine bir Tıp Fakültesi eklenmemiştir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.