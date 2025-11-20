Boğaziçi Üniversitesi Tıp Fakültesi Var mı? 2025-2026

2025-2026 eğitim öğretim yılı akademik yapılanmasına göre, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi bulunmamaktadır. Üniversite, kurulduğu günden bu yana ağırlıklı olarak mühendislik, temel bilimler, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanlarında uzmanlaşmış bir yapıya sahiptir.

Sağlık Alanında Hangi Bölümler Var?



Boğaziçi Üniversitesi'nde doğrudan hekim yetiştiren bir Tıp Fakültesi olmasa da, sağlık sektörü ve tıp bilimiyle yakından ilişkili, uluslararası saygınlığa sahip bölümler mevcuttur. Özellikle Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü ile Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, tıp dünyasına bilim insanı ve araştırmacı yetiştiren kritik merkezler olarak öne çıkmaktadır.

2025 Yılında Fakülte Yapısında Değişiklik Oldu



Hatırlanacağı üzere, Temmuz 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile üniversitenin akademik yapısında önemli değişikliklere gidilmişti. Fen-Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatılarak yerlerine Fen Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi gibi yeni birimler kurulmuştu. Ancak bu geniş kapsamlı yeniden yapılanma sürecinde de üniversite bünyesine bir Tıp Fakültesi eklenmemiştir.