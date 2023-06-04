Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmasında Bodrumspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçı Bodrumspor 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 90+1'de Üzeyir Ergün ve 90+8'de Süleyman Özdamar attı.
Bu sonucun ardından ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Bodrumspor, toplamda 2-1'lik skorla finale yükseldi. Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ise Süper Lig şansını kaçırdı.
Bodrumspor, finalde 8 Haziran Perşembe günü Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel
Bodrumspor: Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 68 Hakan Özmert), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 82 Orgill), Kenan Özer, Eren Albayrak (Dk. 68 Burak Öksüz), Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı (Dk. 60 Aminu Umar)
Eyüpspor: Harun Tekin, Alpaslan Öztürk, Sinan Kurt (Dk. 85 Taşkın İlter), Mehmet Murat Uçar, Babel (Dk. 72 Del Valle), Dibba (Dk. 72 Cenk Ahmet Alkılıç), Uğur Demirok, Ömer Bayram, İbrahim Akdağ (Dk. 57 Bekir Yılmaz), Mustafa Pektemek (Dk. 57 Umut Bulut), Melih Kabasakal
Goller: Dk. 90+1 Üzeyir Ergün, Dk. 90+8 Süleyman Özdamar (Bodrumspor)
Sarı kart: Dk. 34 Dibba, Dk. 45+5 Alparslan Öztürk, Dk. 64 Umut Bulut, Dk. 90+6 Uğur Demirok (Eyüpspor), Dk. 90+11 Sousa (Bodrumspor)
Karşılaşmada Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 90+1'de Üzeyir Ergün ve 90+8'de Süleyman Özdamar attı.
Bu sonucun ardından ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Bodrumspor, toplamda 2-1'lik skorla finale yükseldi. Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ise Süper Lig şansını kaçırdı.
Bodrumspor, finalde 8 Haziran Perşembe günü Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel
Bodrumspor: Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 68 Hakan Özmert), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 82 Orgill), Kenan Özer, Eren Albayrak (Dk. 68 Burak Öksüz), Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı (Dk. 60 Aminu Umar)
Eyüpspor: Harun Tekin, Alpaslan Öztürk, Sinan Kurt (Dk. 85 Taşkın İlter), Mehmet Murat Uçar, Babel (Dk. 72 Del Valle), Dibba (Dk. 72 Cenk Ahmet Alkılıç), Uğur Demirok, Ömer Bayram, İbrahim Akdağ (Dk. 57 Bekir Yılmaz), Mustafa Pektemek (Dk. 57 Umut Bulut), Melih Kabasakal
Goller: Dk. 90+1 Üzeyir Ergün, Dk. 90+8 Süleyman Özdamar (Bodrumspor)
Sarı kart: Dk. 34 Dibba, Dk. 45+5 Alparslan Öztürk, Dk. 64 Umut Bulut, Dk. 90+6 Uğur Demirok (Eyüpspor), Dk. 90+11 Sousa (Bodrumspor)
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