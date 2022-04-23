Bodrum'da 'Man&Woman Challenge' Triatlon Yarışları başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Man & Woman Challenge" Triatlon Yarışları başladı.



Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi, Türkiye Triatlon Federasyonu ve bazı özel kuruluşların destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde, 7 ülke 22 şehirden yaklaşık 500 sporcu 1,2 kilometre yüzme, 60 kilometre bisiklet, ardından da 15 kilometre koşu etabında mücadele etti.



Torba ile Güvercinlik arasında bisiklete binen yarışçılar, doğayla içe içe koştu. Zorlu etapları geçen yarışçılar, izleyenlerin alkışlarıyla bitişe geldi.



Triatlon mücadelesinde dereceye girenlere, Kaynar mevkisindeki bir otelin bahçesinde düzenlenen törenle ödülleri verildi.



Yarışlar Pazar günü yapılacak duatlon etabının ardından sona erecek.





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