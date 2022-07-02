"REAL MADRID DE BİZİM GİBİ KUTLAMA YAPTI"

"ABDULLAH AVCI SÜRECİ ÇOK İYİ YÖNETTİ"

"TRABZONSPOR'UN HEDEFİ GRUPTAN ÇIKMAK OLMALI"

"UĞURCAN VE ABDÜLKADİR 1 YIL KALSIN"

"NWAKAEME, GÜNÜN ŞARTLARINA UYGUN DEĞİLDİ"

"BEŞİKTAŞ GİBİ OLMAYALIM"

"TOPUN OYUNDA OLMADIĞI ANDA SÜRE DURSUN"

Trabzonspor'un eski genel sekreteri ve bordo-mavili camianın etkin isimlerinden biri olan Hasan Yener,Trabzonspor camiasına Beşiktaş'tan örnek vererek uyarıda bulundu.Geride bıraktığımız sezonki şampiyonluğu değerlendiren Yener, "Şampiyonluk anlamlıydı. Taraftarlarımızın içinde bir birikim olmuştu. Bu nedenle şampiyonluk son derece anlamlı oldu. Trabzonspor hak ederek şampiyon oldu. Taraftarların beklentisi karşılandı. Dünyaya örnek olan bir kutlama yapıldı. Trabzonspor hem nasıl şampiyon olacağını hem de nasıl kutlama yapılacağını gösterdi. Futbol görseli açısından güzeldi. Real Madrid'in kutlamaları da Trabzonspor kutlaması gibiydi" ifadelerini kullandı.Trabzonspor'daki birlikteliğin sahaya yansıdığını söyleyen bordo-mavili camianın etkin ismi, "Başarıda başkan ve yönetimin teknik kadro ile uyumu çok önemli. Bu olmazsa başarılı olamazsınız. Abdullah Avcı Karadeniz kökenli. Trabzonspor'u da iyi tanıyor. Avcı'nın iyi bir ekibi var. Bir bütünlük oluşturdular. Transferlerde de önemli isimler katıldı. Marek Hamsik'in kattıkları örneğin çok değerli. Saha içi ve saha dışında kattıkları öyle. Profesyonellik örneği gösterdi. Bir bütünlük taraftarın da mesajı doğru almasını sağladı. Abdullah Avcı da güzel mesajlar verdi. Abdullah Avcı süreci çok iyi yönetti" diye konuştu.Avrupa'daki başarının önemine dikkati çeken Yener, "Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak önemli. Oradan da çıkmak gerekiyor. Hedef bu olmalı. Trabzonspor, Avrupa'da başarılı işler yapmış bir kulüptür. Barcelona, Inter, Aston Villa maçlarını hatırlar futbolseverler. Trabzonspor'un Avrupa'daki başarısı çok önemli. Avrupa'da taraftarlarımız var. Bunu yurt dışı deplasmanlarına gittiğimizde gördük. Trabzonspor'un Avrupa'da başarılı olmasını temenni ediyorum" dedi.Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün geleceği hakkındaki fikrini paylaşan Trabzonspor'un eski yöneticisi, "Avrupa'da başarı için iyi bir kadro şart diyoruz. Altyapıdan yetişen oyuncuların Avrupa'da oynaması elbette güzel olur. Uğurcan Çakır, şampiyonluktaki en öne çıkan isimdi. Uğurcan'ın 1 sene daha Trabzonspor'da kalmasından yanayım. Abdülkadir Ömür de transfer ekonomisinin iyi olduğu dönemlerde 23 milyon Euro'luk teklif aldı. Abdülkadir, temaslı oyuna çok açık bir oyuncu. Çok fazla faule maruz kalıyor. Küçük temaslarda yere düşersen Avrupa'da başarılı olamazsın. Abdülkadir'in kuvvetli olması gerek. Gökdeniz, Mehmet Özdilek, Maradona örneği verebiliriz. Abdülkadir'i biraz daha güçlü görüyorum. Çünkü özel çalışıyor. Trabzonspor'un Avrupa için bu kadrosu yeterli değil. Dolayısıyla 1 yıl daha kalmalı bence" açıklamasını yaptı.Transfer politikasının kulüpleri mali açıdan çok etkilediğini anımsatan Hasan Yener, "Trabzonspor transfer yapabilir. Ama bütçeyi aşmamak gerek. Kaliteli futbolcuyu, iyi pazarlıklarla alabilmeniz önemli. Transfer yaptıktan sonra oyuncuların ödemesini yapamazsanız takımda huzursuzluklara neden olur. Nwakaeme'nin gidişi bana göre normal. Futbolunun son yıllarına geldi. Uzun vadeli kontrat istedi. İstediği rakam dengelerin bozulmasına neden olacaktı. Kulüplerde bir ücret skalanız olur. Nwakaeme yetenekli bir oyuncu. Ama savunma futbolunda günün şartlarına uygun değildi. Oyunu iki yönlü olması gerekiyordu. Avcı da bunu istedi" diye konuştu.Trabzonspor taraftarlarına ve camiaya mesaj veren Yener, "Başarı güzel. Ama bu başarının devamı şart. Önümüzdeki sezon olası başarısızlıklarda hemen tenkit ve eleştirilere girmemek gerek. Bu Trabzonspor'u yaralar. Örnek olarak Beşiktaş şampiyon oldu, sonrasında ise çok kötü dönem yaşadılar. Büyük çalkantılar yaşadılar. Bu Trabzonspor için bir örnektir. Bizim taraftarlarımızın da şampiyonluktan sonraki sezonda çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.Uzun yıllar Trabzonspor'a yönetici olarak hizmet eden Hasan Yener, Türkiye'de kuralların kişilere göre uygulanmaması çağrısı da yaptı. Spekülasyonların önüne geçmek için kural değişikliği önerisinde de bulunan Yener, sözlerini şu şekilde tamamladı:"Türkiye'de bazı şeyler kurallara göre değil de kişilere göre uygulanıyor. TFF Başkanı'nın ya da Kulüpler Birliği Başkanı'nın kim olduğu önemli değil. Kuralları kimseye fark gözetmeksizin uygulamak önemli. Bu açıdan İngiltere Ligi en iyi örnektir. Türkiye'de zamandan çalan çok oyuncu var. Bunun önüne geçmek için topun oyunda kaldığı süreyi artırmak gerek. Önerim; basketboldaki gibi topun oyunda kalmadığı anda zaman durdurulmalı. IFAB'ın bu düşünmemesine anlam veremiyorum. Bu spekülasyonların da önüne geçmek adına yararlı olacaktır."