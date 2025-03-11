Haber Tarihi: 11 Mart 2025 17:49 - Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 17:49

Bitcoin (BTC) neden düşüyor, düştü? 11 Mart 2025

En büyük hacimli kripto paralardan Bitcoin 80 bin doların, Ethereum ise 2 bin doların altını test etti.

Bitcoin (BTC) neden düşüyor, düştü? 11 Mart 2025
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 Strategy'nin gelecekte Bitcoin alımını finanse etmek için 21 milyar dolar tutarında imtiyazlı hisse senedi çıkaracağını duyurmasının etkisi ile bir ara 84 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, 80 bin doların altını test etti.

RİSKLİ VARLIKLARDAN KAÇIŞ HIZLANDI

Wall Street'te yaşanan keskin düşüşler, yatırımcıların Bitcoin riskli varlıklardan çıkışını hızlandırdı

Bitcoin fiyatı 79.258,31 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda ise 24 saat öncesine göre yüzde 3,3 kayıpla 80.476,58 dolarda.

Bitcoin ay başından bu yana yüzde 4,2 ve son 3 ayda yüzde 16,7 düştü.

ETHEREUM 1,5 YILIN DİBİNE YÖNELDİ

Ethereum da kısa süreliğine 2.000 doların altına düşerek Kasım 2023'ten bu yana en zayıf fiyatına yakın işlem gördü.


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