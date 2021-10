BİDEV, dayanışmayla basketbolu büyütmeyi hedefliyor

BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, Pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar dayanışma konusunda camiamızı tekrar düşünmeye sevk ettiğini söyledi.



Eskişehir'de gerçekleştirilen toplantı sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, mütevelli heyeti başkanı Aydın Örs ve üyeler Zeynep Selgur ile Murat Yosmaoğlu camianın bir araya gelmesiyle dayanışmanın artacağını söyledi.



Hasan Arat, Eskişehir'deki toplantılarda çok önemli kararlar aldıklarını belirterek, "Pandemi döneminde sıkıntı yaşandı. Son 2 yılda birçok arkadaşımızı pandemi ve pandemi dışında kaybettik. Bu durum dayanışma konusunda camiamızı tekrar düşünmeye sevk etti. Aydın Örs ile oturup planlar yaptık. Hep beraber uzun süre fikir cimnastiği yaptık." dedi.



Vakfın yapısını genç ve yaşlı kombinasyonuyla iyi oluşturduklarını ve Sinan Güler, Doğuş Balbay ile Mehmet Yağmur gibi aktif sporcuların varlığıyla bunun en iyi örneğini verdiklerini aktaran Arat, özellikle Anadolu'da yapacakları çalışmaların önemine değindi.



Üyeler için Anadolu'nun çok önemli olduğunu vurgulayan Arat, "Bizim jenerasyonun büyük bir kısmı Anadolu'dan geldi. Ben Adana'dan geldim. Güneye inmemiz lazım, kuzeye çıkmamız lazım. İç Anadolu'ya gitmemiz lazım. Sadece çok iyi basketbolcu aramamamız lazım, basketbol oynayan iyi insanlara da sahip çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



NBA'de görev alan Türk oyuncularının rol modeli olarak Anadolu'daki insanlarla tanışmasının önemine değinen Hasan Arat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaz tatiline gelen oyuncuların Anadolu'ya gitmesi lazım, oradaki çocuklarla tanışmaları lazım. Bu ülkeden çıktılar, bu ülkeden bu noktalara geldiler ve geri vermeleri lazım. Bunu da emekle vermeleri lazım ki o çocuklar da aynı hayali kurabilsinler. Türkiye'de bizim hayal kurdurtmamız lazım. Oyuncularımız hayal kurarak gittiler, bundan sonraki jenerasyona hayal kurduracak onlardır. Sinan Güler bunun en mükemmel örneğidir. Birçok sosyal kurumda hem görev almaktadır hem kendisi sosyal faaliyetlerde yer almaktadır."



Doğuş Balbay ve Mehmet Yağmur'un da çok duyarlı işlere imza attığını hatırlatan Arat, "Ergin Ataman, Orhun Ene, Ufuk Sarıca hocalarımız da kilometre taşlarıdır. Onları yetiştiren Aydın Örs. Bizde devamlılık söz konusu, devamlılığı doğru planlarsak çok önemli kariyere sahip insanlarla iyi neticeler alınacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



BİDEV olarak Türkiye Basketbol Federasyonuyla ilişki konusunda herhangi bir sorunlarının olmayacağını belirten Arat, "Aday olan herkes bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Kim seçilirse seçilsin basketbol camiasında birlik ve beraberlik vardır. Saygı ve sevgi vardır. Seçilen ekip projelerinde yer verirse her zaman onlarla çalışmaktan memnuniyet duyarız." değerlendirmesinde bulundu.



Vakıf olarak geliştirdikleri projeler için kaynağı kendilerinin ortaya koyduğuna dikkati çeken Arat, şunları söyledi:



"Kaynağı kurucu üyeler koydu. Daha sonra gelen yardımlarla şu anda bir seneye yakın bir süre için parayı iyi noktalara getirdiğimizi düşünüyorum. Bu güven meselesidir. İtibarlı ve güvenli bir kurumdur. İşleri çok şeffaf yürütüyoruz. Her toplantımızda hesapları açıklıyoruz. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı projesini yapıyoruz. 8 ildeki çalışma parkında basketbol gönülleri projesi yapıyoruz. Bunun belli maliyeti var. Mütevelli heyetimizden her biri bir şehri aldı ve bunun maliyetini karşıladı. Finansmanı oluşmadan o projeye girmiyoruz."







Aydın Örs: "Herkes buradan umutla ayrılıyor"







Vakfın mütevelli heyeti başkanı Aydın Örs de Eskişehir'de gerçekleştirdikleri toplantının önemine değinerek, "Sadece basketbol oynayan, antrenörlük ve hakemlik yapan değil, basketbola dışarıdan sempatiyle bakan, sevgi besleyen iş insanlarının ve akademisyenlerin olduğu kaliteli grup vardı. Mütevelli heyeti olarak çeşitli çalışma grupları farklı ve özgün projeler üzerinde çalıştı. Yönetim kurulu hayata geçirmek için çalışacak." diye konuştu.



BİDEV'in dayanışma konusunda önemine vurgu yapan Örs, "BİDEV'in en önemli işlevi sosyal dayanışma olacak. Basketbola emek vermiş insanların zor günlerinde yanında olmak, ailelerine yardımcı olmak, basketbolcuların eğitimiyle ilgilenmek, onlara yön vermek, onlara destek olmak ve etik değerlere bağlı insan yetiştirmek önemli misyonlardan biri olacak. Herkes buradan umutla ayrılıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bağımsızlıklarının ve tarafsız olmalarının çok önemli olduğunu kaydeden Örs, "Bunu sürdürmemiz gerekli. Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese eşit mesafede ve tarafsız olmalıyız. Kendi kararımızı kendimizin alması en önemli işlevimizden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.



Aktif olarak basketbol hayatını sürdüren isimlerin de vakıf içinde yer almasının önemli olduğunu anlatan Örs, "Genç insanların, kadınların daha çok yer almasının yararlı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.







Zeynep Selgur: "Amacımız tamamen şeffaf ve güvenilir olmak"







Sportive Üst Yöneticisi Zeynep Selgur ise yaptıkları toplantılarla daha net bir durumun ortaya çıktığına dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Çalışmalarımızın en önemli kısmı eğitim ve sosyal dayanışma olacak. Basketbol camiası içinde kulüpler üstü bir oluşum. Amacımız tamamen şeffaf ve güvenilir olmak ve bir örnek teşkil etmek."



Aynı zamanda BİDEV'in de yönetim kurulu üyesi olan Selgur, eğitim konusuna çok önem verdiklerini belirterek, "Basketbol oynayan gençlerin veya basketbola yeni başlayan çocukların teknik eğitiminden bağımsız, onlara çok yönlü destek vermek istiyoruz. Doğru beslenmeleri, rol modelleriyle bir arada olmaları, iletişim kurma dilleri belki pedagogla beraber olma imkanları ve en iyi oyuncularla bir arada olmak. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ve İstanbul'da onları sosyal tesislerle altyapı oluşturmak bunlar ilk önceliğimiz olacak." diye konuştu.



BİDEV içindeki kadınların çokluğuna da dikkati çeken Selgur, "Türkiye'de üst düzey kadın yönetici oranına bakarsak yüzde 9, BİDEV'de ise bu oran yüzde 34. Özellikle genç ve basketbola yeni başlayan kız çocukların daha çok önünü açmak ve onlara destek vermek en önemli kararlarımızdan biri olacak." ifadelerini kullandı.







Murat Yosmaoğlu: "Tek eksiğimiz hep beraber olabilmekti"



BİDEV'in oluşumunda fikirleriyle önemli katkılar veren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın eski menajeri Murat Yosmaoğlu da bir araya gelmenin önemine değindi.



Basketbol ailesinin güçlü bir kurum olduğunu vurgulayan Yosmaoğlu, "Milli takımlarla ve kulüp takımlarıyla birçok başarı elde ettik. Basketbolcuların çoğu iş ve sosyal hayatında başarılı oldu. Tek eksiğimiz hep beraber olabilmekti. BİDEV ile bunu gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.



Politikadan uzak, yardımlaşmayla iyi işler yapacaklarını vurgulayan Yosmaoğlu, "Kimseyle yarışmayacağız. Burası yarış yeri değil hizmet yeri. Daha da büyüyerek gideceğimize inanıyorum. Basketbol ailesi olarak çok güçlüyüz." diyerek sözlerini tamamladı.





