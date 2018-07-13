Beşiktaş'tan ''Geleceğin Karakartalları'' açıklamaları

ORMAN: "GELECEKTE GURUR KAYNAĞIMIZ OLACAKLAR"

ALBAYRAK: "ÇOCUKLARA FIRSAT SUNMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

REÇBER: "ÇOCUKLAR, SPORLA İÇ İÇE OLMALI"

DEEGAN: "FIRSAT EŞİTLİĞİ SUNDUK"

veortaklığında gerçekleştirilen, dünyanın ilk dijital scouting () projesi '' bugünoynananmaçıyla tamamlandı. Bölge elemelerini geçen 8-13 yaş arası 35 çocuk, İstanbul'da 3 gün kamp yaptıktan sonraiçin sahaya çıktı.Final maçlarının ardından yapılan değerlendirmede Metin Mer Matur, Ege Dinç, Bora Gün, Batuhan Türkcan, Mehmet Haydaroğlu, Berk Uslu, Enes Arslan, Osman Ege Senzek ve Elif Can Beşiktaş altyapısına girmeye hak kazandı. Ödül töreninin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetici Metin Albayrak ve Serkan Reçber'in yanı sıra Vodafone CEO'su Colman Deegan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Siyah beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, sahada olan çocukların gelecekte gurur kaynağı olacağına vurgu yaparak, "Beşiktaş olarak gençlerimiz için sporla dopdolu, aydınlık bir gelecek hayal ediyoruz. Bu geleceği inşa etmenin en önemli ve doğru yolu da geleceğin 'Zeki, Çevik, Ahlaklı' sporcularını yetiştirebilmekten geçiyor. Bu amaçla çıktığımız yolda, değerli yol arkadaşımız Vodafone ile birlikte hayata geçirdiğimiz çok özel bir projenin harika sonuçlarını bugün hep birlikte yaşıyoruz. 'Geleceğin KaraKartalı' projesi ile Türk sporunun, Türk futbolunun geleceğine; bir yanıyla mütevazi, bir yanıyla da çok önemli bir ışık tuttuğumuza inanıyorum. Bugün sahada olan kardeşlerimiz, gelecekte hem kulübümüz hem de ülkemiz için gurur kaynağı olacaklardır, buna inancım tam. Elbette bu projeyi bir son değil, başlangıç olarak görmek, sadece Beşiktaş özelinde değil, tüm spor eko-sistemi nezdinde, geleceğin yıldızlarını keşfetmek, onlara el uzatmak hepimizin birincil vazifeleri arasındadır diye düşünüyorum. Görevli arkadaşlarımızın büyük bir özenle değerlendirerek seçtiği genç sporcularımızı ben de yürekten tebrik ediyor ve bilişim teknolojilerinin gücüyle spora farklı bir katkı sağlayan kıymetli iş ortağımız Vodafone'a da bu vesileyle içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.Beşiktaş JK Futbol Altyapı, Yapılanma ve Scouting'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, eğitimi ön plana almamız gerektiğini belirterek şöyle konuştu:"Bu proje ile hem bugünün dijital dinamikleri hem de sporun önemli gereklerinden biri olan erken yaşta eğitim konusunda, Vodafone'la örnek bir iş ortaklığına imza atmış bulunuyoruz. Geleceğin Karakartalı, Beşiktaş'ın olduğu kadar Türkiye'nin de geleceğidir. Genç sporcularımızın; disiplin, centilmenlik, tutku, mücadele ruhu ve spor ahlakı ile uzun yıllar ülke futboluna ve elbette siyah beyazlı camiaya hizmet etmesini temenni ediyorum. Bu dönemden sonra da Türkiye'nin sportif geleceği için Beşiktaş JK çatısı altında hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz. Sporda eğitimi canlı tutmak, çocuklarımıza yeni fırsatlar sunmak, anlık başarılardan çok daha özel bir efordur. Bu vesileyle projede emeği geçen herkese teşekkür ederim."Beşiktaş JK Futbol Altyapı Planlama ve Geliştirme Direktörü Serkan Reçber de, çocukların ve gençlerin sporla iç içe olması gerektiğini vurgularken, "Bu projenin kapsadığı alanı tarif ederken; binlerce kilometre yol ve yüzbinlerce çocuktan söz etmek yerinde olacaktır. Beşiktaş JK, Vodafone'un dijital gücü ile beraber gerçek anlamda bir ilke imza atmıştır. Bu çabanın kazanımlarını gelecekte çok net biçimde göreceğiz diye düşünüyorum ve çocuklarımızın, gençlerimizin her vesile ile spor ile iç içe olmasının son derece önemli olduğuna inanıyorum. Geleceğin Karakartalı için bugün bu genç arkadaşlarımız seçildi, kendilerini gösterdikleri başarı için ben de tebrik ediyorum. Bugün çok çalışmaları, yarından kendilerinden sonra geleceklere abilik yapmaları, daha da uzak gelecekte onların da gençlerin yetişmesine katkıda bulunmaları, en önemli beklentilerimiz arasında. Projede katkısı bulunan tüm paydaşlara, gençlere ve ailelere şükranlarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.Vodafone'un CEO'su Colman Deegan ise projenin çocuklara fırsat eşitliği sunduğunu belirtti. Colman, sözlerine şu şekilde devam etti: "Gençler, bir ülkenin en değerli varlıklarıdır. Dijital platformlarımız sayesinde Türkiye genelinde 8-13 yaş arasındaki tüm gençleri geleceğin başarılı futbolcuları arasına katılması konusunda fırsat eşitliği sunduk. Desteklerinden ötürü Beşiktaş'a ve başkan Fikret Orman'a da teşekkür ediyoruz."