Beşiktaş'ta kalede zorunlu değişiklik

Beşiktaş'ta mide ağrısı olan Ersin Destanoğlu, Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta kalede zorunlu değişiklik
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02 Mart 2021 18:04
Utku Yuvakuran
Utku Yuvakuran
Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılarda maç öncesi midesinde ağrı hisseden kaleci Ersin Destanoğlu kadroya alınmadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Ersin'in yerine Utku Yuvakuran'ı ilk 11'e koydu. Ersin bu sezon görev yaptığı 24 maçın 10'unda rakiplerine gol izni vermemişti.

"HASTALIĞI VAR; KOVID DEĞİL"

Kaleci kararıyla ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Ersin antrenmanı yarıda bıraktı. Bir hastalığı var, kovid değil. Kendini iyi hissetmedi. Bu yüzden Utku'yla başladık. Utku da oynayan bir kaleci. Bir problem olacağını sanmıyorum." dedi.




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