Beşiktaş'ın yükselen golcüsü; Cyle Larin!

Beşiktaş'ta sezon başında takımda olup olmayacağı belli olmayan Cyle Larin, üst üste 4. maçta ağları sarstı ve alkış aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ın yükselen golcüsü; Cyle Larin!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2020 23:14
Beşiktaş'ın Başakşehir'i mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü atan Cyle Larin, üst üste 4. maçta gol sevinci yaşadı.

Yukatel Denizlispor maçında fileleri havalandıran Larin, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaları da boş geçmedi.

Bu sezon takımın en iyilerinden biri olarak dikkati çeken Larin, resmi maçlardaki gol sayısını ise 6'ya çıkardı.

Siyah-beyazlı takımda Medipol Başakşehir karşısında tecrübeli kaptan Atiba Hutchinson da önemli katkı verdi. Takımının ilk golünü atan Atiba, Larin'in golünde de pası veren isim oldu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için