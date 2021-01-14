Beşiktaş'ın 'C' planı Koita izin bekliyor

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan Mario Mandzukic için görüşmeler yaparken diğer yandan Kenan Karaman transferinde girişimlere başladı. Siyah-beyazlıların listede C planı olarak yer verdiği Fode Koita ise Kartal'ın transfer gündemini, taraftarlar gibi heyecanla takip ediyor.Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen Koita, Kasımpaşa'dan bonservisi konusunda anlayış bekliyor. Lacivert-beyazlılar, oyuncusu için 1 milyon Euro'ya yakın bonservis talebinde bulunmuş ancak Beşiktaş bu ücretleri veremeyeceğini iletmişti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki golcü oyuncu, Beşiktaş'ın Mandzukic yada Kenan transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde kendisiyle temasa geçileceğini umuyor1. Koita, Fransa U21 Milli Takımı formasını 2 kez, Gine A Milli Takımı formasını 4 kez giymeyi başardı.2. Santrfor pozisyonu dışında sağ ve sol kanatta da sıkça görev yaptı.3. Kasımpaşa forması altında 108 maçta 31 gol attı ve 11 gol pası verdi.4. Bu sezon sakatıklar yüzünden 10 maçı kaçıran Koita, geçtiğimiz sezon da 13 karşılaşmada oynayamadı.5. Kasımpaşa ile Beşiktaş'a 4 gol, 2 asist, Galatasaray ve Trabzonspor'a 1 gol, Fenerbahçe'ye karşı da 1 asistlik performans sergiledi.