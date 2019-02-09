BURAK'A DA YARAYACAK

BİLETLER TÜKENDİ

Şampiyonluk şansını sürdürmek ve Devler Ligi hedefinden kopmak istemeyen Beşiktaş, bu akşam sahasında Bursaspor'la kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Ligin en çok berabere kalan takımı Bursaspor ile yapılacak zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlılar taktiğini belirledi. Şenol Güneş, Beşiktaş'ta göreve başladığı ilk sezondaki gibi pas oyunuyla rakibi alt etmeye çalışacak. Quaresma ile iplerin kopma noktasına gelmesinden ve Kagawa'nın transfer edilmesinden sonra takımın daha çok göbekten hücum yapmaya uygun bir yapıya kavuşması bu taktikte belirleyici oldu.Hafta içindeki idmanlarda da pas çalışmalarına ağırlık veren Şenol Güneş, Kagawa, Ljajic, Doruhan ve Atiba gibi top kullanmakta becerikli oyuncularından faydalanacak. Burak Yılmaz'ın da pas oyunu ile daha kolay pozisyona girmesinden dolayı, golcü oyuncunun da yeni sistemle etkinliğinin artması bekleniyor. Öte yandan Antalyaspor maçında oyuna girer girmez 3 dakikada 2 gol atan Kagawa'nın bu akşamki maça ilk 11'de başlayacağı öğrenildi. Japon yıldızın 10 numara bölgesinde, Ljajic'in de sol kanatta görev alması bekleniyor.Kagawa'nın getirdiği heyecan, bilet satışlarına da yansıdı. Beşiktaş'ın bu akşam Bursaspor ile yapacağı maçın biletleri tükendi. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın biletlerini satışa çıkmasından sonra bir saat içinde tüketti. Ayrıca yaklaşık 2 bin Bursaspor taraftarı da maçı stattan izleyecek.