  •  
    "Tolgay Arslan, F.Bahçe için yeterli biri DEĞİL..."
  •  
    Ve G.Saray'da Terim'in Trabzon'a "ASIL" planı
  •  
    Tam 10 milyon euroluk transfer için geliyorlar!
  •  
    "Soldado'ya yakışmıyor, pimi çekilmiş bomba..."
  •  
    Tuncay Şanlı'nın iddiası; "Kayseri'nin attığı gol.."

Beşiktaş'ın Bursa planı; Kartal pas pas pas!

Kagawa, Ljajic, Dorukhan ve Atiba gibi topu kullanmakta becerikli oyunculara sahip olan tecrübeli teknik adam, rakibi pas trafiğiyle yorup sonuca gitmeye çalışacak.

Kaynak: Türkiye
Beşiktaş'ın Bursa planı; Kartal pas pas pas!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2019 12:35
Şampiyonluk şansını sürdürmek ve Devler Ligi hedefinden kopmak istemeyen Beşiktaş, bu akşam sahasında Bursaspor'la kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Ligin en çok berabere kalan takımı Bursaspor ile yapılacak zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlılar taktiğini belirledi. Şenol Güneş, Beşiktaş'ta göreve başladığı ilk sezondaki gibi pas oyunuyla rakibi alt etmeye çalışacak. Quaresma ile iplerin kopma noktasına gelmesinden ve Kagawa'nın transfer edilmesinden sonra takımın daha çok göbekten hücum yapmaya uygun bir yapıya kavuşması bu taktikte belirleyici oldu.

BURAK'A DA YARAYACAK
Hafta içindeki idmanlarda da pas çalışmalarına ağırlık veren Şenol Güneş, Kagawa, Ljajic, Doruhan ve Atiba gibi top kullanmakta becerikli oyuncularından faydalanacak. Burak Yılmaz'ın da pas oyunu ile daha kolay pozisyona girmesinden dolayı, golcü oyuncunun da yeni sistemle etkinliğinin artması bekleniyor. Öte yandan Antalyaspor maçında oyuna girer girmez 3 dakikada 2 gol atan Kagawa'nın bu akşamki maça ilk 11'de başlayacağı öğrenildi. Japon yıldızın 10 numara bölgesinde, Ljajic'in de sol kanatta görev alması bekleniyor.

BİLETLER TÜKENDİ
Kagawa'nın getirdiği heyecan, bilet satışlarına da yansıdı. Beşiktaş'ın bu akşam Bursaspor ile yapacağı maçın biletleri tükendi. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın biletlerini satışa çıkmasından sonra bir saat içinde tüketti. Ayrıca yaklaşık 2 bin Bursaspor taraftarı da maçı stattan izleyecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için