Beşiktaş'a sağ bek transferinde de A.Madrid engeli!

Nikola Kalinic'te bonservis bedeli için ayak direyen Atletico Madrid, DeAndre Yedlin transferinde de dolaylı olarak Beşiktaş'ı etkiliyor.



Newcastle United, sağ bekini Atletico Madrid'in Kolombiyalı oyuncusu Santiaga Arias'la güçlendirmek istiyor. İngiliz ekibi, Arias için yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alması halinde Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı DeAndre Yedlin'in ayrılmasına izin verecek.



27 yaşındaki ABD'li oyuncu ve Beşiktaş'ın gözü Newcastle-Atletico görüşmelerine çevrildi. Kartal, ABD'li sağ bek ile 850 bin Euro garanti ücret ve bonuslar üzerinden daha önce el sıkışmıştı.



