Beşiktaş ve Galatasaray'da 'TL' iş birliği!

Kulüpler Birliği, son toplantısında yerli futbolcularla Euro üzerinden yapılan sözleşmelerde 5.2 TL'lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararını almıştı. Perde arkasında ise ezeli rakiplervebirlikte hareket edeceği kaydedildi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Beşiktaş Futbol A Takımı'ndan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı'yı arayarak hem teknik adamlar hem de yerli futbolcuların TL sözleşmesi için bir görüşme yaptıkları öğrenildi.İki kulübün de yerli futbolcuların maaşlarını Euro'dan TL'ye dönüştürürken aynı sabit kuru esas almak üzerine konuştukları ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundukları kaydedildi. Kulüpler Birliği'nin 5.2 TL'lik sabit Euro kuru uygulanırsa, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kasasından Türk pasaportlu oyuncularına 20'şer milyon TL daha az para çıkacak.Spor kulüpleriyle döviz üzerinden anlaşma yapan Türk sporcuların sözleşmeleri Türk Lirası'na çevrilirken iki tarafın anlaşması baz alınacak. Ancak taraflar arasında mutabakat sağlanamazsa 2 Ocak 2018'den önce akdedilen sözleşmelerdeki döviz bedelinin Türk Lirası'na çevrilmesinde, 2 Ocak'taki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak. Taraflar anlaşırsa, farklı bedeller üzerinden de Türk lirasına geçiş yapabilecek. Söz konusu dönemde dolar 3,77 lira, Euro ise 4,54 liradan satılıyordu.: 15.6 milyon TL (Eski maaşı 19.2 milyon TL): 15.3 milyon TL (Eski maaşı 18.8 milyon TL): 11.1 milyon TL (Eski maaşı 13.7 milyon TL): 10.4 milyon TL (Eski maaşı 12.8 milyon TL): 9.1 milyon TL (Eski maaşı 11.2 milyon TL): 8.3 milyon TL (Eski maaşı 10.2 milyon TL): 4.6 milyon TL (Eski maaşı 5.7 milyon TL): 3.3 milyon TL (Eski maaşı 4.1 milyon TL): 2.6 milyon TL (Eski maaşı 3.2 milyon TL): 13 milyon TL (Eski maaşı 16 milyon TL): 10.4 milyon TL (Eski maaşı 12.8 milyon TL): 9.3 milyon TL (Eski maaşı 11.5 milyon TL): 9.3 milyon TL (Eski maaşı 11.5 milyon TL): 9.1 milyon TL (Eski maaşı 11.2 milyon TL): 9.1 milyon TL (Eski maaşı 11.2 milyon TL): 8.8 milyon TL (Eski maaşı 10.8 milyon TL): 6.2 milyon TL (Eski maaşı 7.6 milyon TL): 5.7 milyon TL (Eski maaşı 7 milyon TL)