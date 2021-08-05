Beşiktaş'tan Marsilya'ya Larin cevabı: '8 milyon euro'

Geçen sezon yaptığı sürpriz çıkışla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Cyle Larin için resmi teklif geldi.



Fileleri 23 defa havalandırarak Beşiktaş'ın geçen sezon en golcü ismi olan Kanadalı yıldızı Fransa'nın köklü kulüplerinden Marsilya istiyor. Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Larin'i göndermeye sıcak bakan yönetim, bonservis bedeli olarak 8 milyon euro istiyor.



Marsilya'nın yanı sıra Bordeaux ve Rennes'in de 26 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.



DEVLER LİGİ'Nİ BEKLİYOR



Beşiktaş'ın istediği ücreti fazla bulan Marsilya'nın yetkilileri bu hafta sonu İstanbul'a gelerek pazarlık masasına oturacak ve indirim isteyecek. Siyah beyazlı yönetim ise kadroya en az dört takviye daha yapılacağı için bu rakamdan aşağı düşmek istemiyor. Ayrıca Cyle Larin ise gitmeye sıcak bakmıyor. Kanadalı oyuncu bu sezon Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkarak piyasasını daha da artırmak istiyor. Larin sezon biter bitmez y0önetimin sözleşme uzatma istediğini de reddetmişti.



GOL MAKİNESİ OLDU



Geçen sezon başında gönderilmesi düşünülen Larin, Sergen Yalçın döneminde tam bir patlama yaşamıştı. Kanadalı oyuncu Süper Lig'de 38 maçta 19 gol ve 6 asistle oynadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta 3 gol atan futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki tek maçta da bir gol atmıştı.



