Beşiktaş'tan Larin için son görüşme

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi uzatmak için büyük uğraş verdiği Cyle Larin konusunda son kararını verdi. Alınan bilgilere göre Siyah- Beyazlılar devre arasında Kanadalı yıldızla son kez masaya oturacak.



Eğer aradaki ekonomik sıkıntılar çözülemezse B planına geçilecek. Yönetim sezon sonunda serbest kalacak olan Larin için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.



Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yöneticilere, "Larin sezon sonu bedavaya gidecekse, devre arasında para kazanmaya bakalım" dediği öğrenildi. Genç yıldıza 2-3 takımın talip olduğu ifade ediliyor.



ARADAKİ FARK 700 BİN EURO



Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Cyle Larin ile nikah tazelemek için yapılan görüşmelerden şu ana kadar sonuç alınamadı. Siyah beyazlıların 2017-18'in devre arasında Orlando City'den kadrosuna kattığı Kanadalı futbolcu yıllık 1.6 milyon Euro olan maaşının 2.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını isterken, yönetimin ise 1.8 milyon Euro önerdiği öğrenildi.



