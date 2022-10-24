Beşiktaş'ta zorunlu değişiklik!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, ligde son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Trabzonspor karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.



Ismael, Yeni Hatay Stadı'nda oynanan maçta ilk 11'de Ghezzal'ın yerine Muleka'ya yer verdi.



Beşiktaş, Hatayspor karşısında Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Dele Alli, N'Koudou, Muleka ve Weghorst ilk 11'iyle sahaya çıktı.



Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Mert Günok, Cenk Tosun, Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton, Umut Meraş, Gedson Fernandes ve Tayfur Bingöl yer aldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ