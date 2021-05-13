Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin son durumu

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin Göztepe maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.
Kasığındaki yırtığa rağmen Galatasaray maçında iğneyle oynayan Gökhan Töre, probleminin devam etmesinin ardından Karagümrük mücadelesinde riske edilmemişti.
Tedavisi süren tecrübeli kanat oyuncusunun, cumartesi günkü Göztepe karşılaşmasına yetişme durumunun olduğu kaydedildi.
Başarılı futbolcunun, hafta içerisindeki yapılacak idmanlarda oynamak için kendisini deneyeceği bildirildi.
Kasığındaki yırtığa rağmen Galatasaray maçında iğneyle oynayan Gökhan Töre, probleminin devam etmesinin ardından Karagümrük mücadelesinde riske edilmemişti.
Tedavisi süren tecrübeli kanat oyuncusunun, cumartesi günkü Göztepe karşılaşmasına yetişme durumunun olduğu kaydedildi.
Başarılı futbolcunun, hafta içerisindeki yapılacak idmanlarda oynamak için kendisini deneyeceği bildirildi.