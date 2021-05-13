Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin son durumu

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçında oynamayan Gökhan Töre'nin durumu merakla bekleniyor.

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Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin son durumu
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13 Mayıs 2021 12:09
Gökhan Töre
Gökhan Töre
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin Göztepe maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

Kasığındaki yırtığa rağmen Galatasaray maçında iğneyle oynayan Gökhan Töre, probleminin devam etmesinin ardından Karagümrük mücadelesinde riske edilmemişti.

Tedavisi süren tecrübeli kanat oyuncusunun, cumartesi günkü Göztepe karşılaşmasına yetişme durumunun olduğu kaydedildi.

Başarılı futbolcunun, hafta içerisindeki yapılacak idmanlarda oynamak için kendisini deneyeceği bildirildi.

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