BEŞİKTAŞ PAZARLIK MASASINA OTURDU

ÇEBİ SIKI PAZARLIK YAPMA TARAFTARI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına Romain Saiss'i dahil ederek kadrosunu güçlendirme yoluna gitti. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Kayserispor'da kiralık oynayan Mert Çetin'i de gündemine aldı. Oyuncu için görüşmeler devam ediyor. Bu transferde de Ahmet Nur Çebi'nin net bir duruşu söz konusu.Milli takımda da zaman zaman görev alan Mert için girişimler başladı. Beşiktaş, Mert Çetin için Verona ile pazarlık masasına oturdu. Yapılan görüşmelerde mali şartlar konuşuldu. Mert Çetin'in kulübü Verona, 1.5 milyon Euro'luk önerinin yükselmesini talep ediyor.Siyah-beyazlıların bu transfer için önerdiği rakamın çok üzerine çıkmayı düşünmediği öğrenildi. Geçen yıl Roma'ya 7 milyon Euro ödeyerek milli futbolcu Mert Çetin'i kadrosuna katan Verona, futbolcuyu çok ucuza bırakmak istemiyor. Ahmet Nur Çebi ise bu rakamın yükselmesine sıcak bakmıyor.