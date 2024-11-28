Haber Tarihi: 28 Kasım 2024 12:36 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 12:36

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşılacak. "Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları da sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte tüm detaylar...

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, şifresiz mi?
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında sahasında güçlü rakibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Sporseverler, "Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanalda ve saat kaçta izlenebilecek? Taraftarlar, bu önemli maçın tüm yayın detaylarını ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor. İşte Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı için tarih, saat ve kanal bilgileri ile birlikte tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında sahasında güçlü rakibi Maccabi Tel Aviv ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 28 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lamkin, Stojic, Shlomo, Davidzada, Kanichowsky, Sissokho, Patati, Peretz, Madmon, Turgeman.

BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE


 TEK EKSİK MUÇİ
Beşiktaş'ta Ernest Muçi karşılaşmada forma giyemeyecek.

Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Muçi, karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

MACCABI İLE ÜÇÜNCÜ MAÇ

Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'le üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşen iki takımın Türkiye'de ve İsrail'de oynadıkları maçları Beşiktaş kazandı.

Siyah-beyazlı ekip kendi evindeki maçı 5-1 kazanırken, deplasmanda oynanan müsabakada ise rakibini 3-2 yendi.

AVRUPA'DA 249. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 249. maçına çıkacak.


Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı.

Avrupa arenasında 332 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 377 gol gördü.

AVRUPA'DA BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasında sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 127 56 25 46 201 167
Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38
UEFA Avrupa Konferans Ligi 12 7 1 4 21 19
TOPLAM 248 94 49 105 332 377
 

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