Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında sahasında güçlü rakibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Sporseverler, "Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanalda ve saat kaçta izlenebilecek? Taraftarlar, bu önemli maçın tüm yayın detaylarını ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor. İşte Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı için tarih, saat ve kanal bilgileri ile birlikte tüm detaylar…BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında sahasında güçlü rakibi Maccabi Tel Aviv ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 28 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş:
Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.
Maccabi Tel Aviv:
Mishpati, Lamkin, Stojic, Shlomo, Davidzada, Kanichowsky, Sissokho, Patati, Peretz, Madmon, Turgeman.
BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
TEK EKSİK MUÇİ
Beşiktaş'ta Ernest Muçi karşılaşmada forma giyemeyecek.
Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Muçi, karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. MACCABI İLE ÜÇÜNCÜ MAÇ
Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'le üçüncü kez karşı karşıya gelecek.
2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşen iki takımın Türkiye'de ve İsrail'de oynadıkları maçları Beşiktaş kazandı.
Siyah-beyazlı ekip kendi evindeki maçı 5-1 kazanırken, deplasmanda oynanan müsabakada ise rakibini 3-2 yendi. AVRUPA'DA 249. MAÇ
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 249. maçına çıkacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı.
Avrupa arenasında 332 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 377 gol gördü. AVRUPA'DA BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasında sergilediği performans şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi
|89
|27
|19
|43
|89
|153
|UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi
|127
|56
|25
|46
|201
|167
|Kupa Galipleri Kupası
|20
|4
|4
|12
|21
|38
|UEFA Avrupa Konferans Ligi
|12
|7
|1
|4
|21
|19
|TOPLAM
|248
|94
|49
|105
|332
|377