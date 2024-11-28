Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında sahasında güçlü rakibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Sporseverler, "Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanalda ve saat kaçta izlenebilecek? Taraftarlar, bu önemli maçın tüm yayın detaylarını ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor. İşte Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı için tarih, saat ve kanal bilgileri ile birlikte tüm detaylar…

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında sahasında güçlü rakibi Maccabi Tel Aviv ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 28 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.



BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE





TEK EKSİK MUÇİ

Beşiktaş'ta Ernest Muçi karşılaşmada forma giyemeyecek.



Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Muçi, karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.



MACCABI İLE ÜÇÜNCÜ MAÇ



Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'le üçüncü kez karşı karşıya gelecek.



2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşen iki takımın Türkiye'de ve İsrail'de oynadıkları maçları Beşiktaş kazandı.



Siyah-beyazlı ekip kendi evindeki maçı 5-1 kazanırken, deplasmanda oynanan müsabakada ise rakibini 3-2 yendi.



AVRUPA'DA 249. MAÇ



UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 249. maçına çıkacak.





Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı.



Avrupa arenasında 332 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 377 gol gördü.



AVRUPA'DA BEŞİKTAŞ



Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasında sergilediği performans şöyle:



Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 127 56 25 46 201 167 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Avrupa Konferans Ligi 12 7 1 4 21 19 TOPLAM 248 94 49 105 332 377







Beşiktaş'ta Ernest Muçi karşılaşmada forma giyemeyecek.Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Muçi, karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'le üçüncü kez karşı karşıya gelecek.2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşen iki takımın Türkiye'de ve İsrail'de oynadıkları maçları Beşiktaş kazandı.Siyah-beyazlı ekip kendi evindeki maçı 5-1 kazanırken, deplasmanda oynanan müsabakada ise rakibini 3-2 yendi.UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 249. maçına çıkacak.Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı.Avrupa arenasında 332 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 377 gol gördü.Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasında sergilediği performans şöyle:

Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.Mishpati, Lamkin, Stojic, Shlomo, Davidzada, Kanichowsky, Sissokho, Patati, Peretz, Madmon, Turgeman.