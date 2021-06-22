Beşiktaş'ın Adam Ounas teklifi belli oldu!

Beşiktaş, Ghezzal'dan vazgeçmese de; Cezayirli yıldızın yeni sezonda başka takıma gideceği iddiaları da Avrupa medyasında yer almaya devam ediyor.



Cezayir'den DZ Foot'tan sonra bu kez de İtalya'dan Spazio, geçen sezonu Cagliari ve Crotone'da kiralık geçiren Adam Ounas'ı inatla Beşiktaş'a yazmaya devam ediyor.



Spazio'dan Nicolas Iannone'nin haberinde; "Ounas'ın, Napoli ile Haziran 2022 sonuna kadar sözleşmesi var. Ancak sözleşmesi süresi dolmamasına rağmen birçok kulübün hedefinde. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Sassuolo, Genoa, Torino'dan sonra şimdi de bir Türk takımının ilgi odağı oldu. Oyuncu Beşiktaş'ın radarında gibi görünüyor. Kartal, yaklaşık 5 milyon euro'yu bulan bir teklif sundu, görüşmeler olumlu ilerliyor" ifadeleri yer aldı.



