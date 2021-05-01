Beşiktaş Hatayspor maçı canlı izle (beİN Sports izle)

BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Ümit Öztürk görev yapacak. Beşiktaş - Hatayspor maçını beIN Sports canlı naklen yayınlayacak.





Ligin 38. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş; 24 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 78 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise 16 galibiyet, 9 beraberlik ile 11 yenilgi sonunda 57 puan elde etti ve 5. sırada yer alıyor.

İki takım, sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı.

Beşiktaş'ta sezonu kapatan Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlıkları süren Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar Hatayspor karşısında kadroda yok.

Hatayspor'da sakatlığı süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Muhammed Kamara ve Isaac Sackey, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan da kovid-19 testi pozitif çıkması nedeniyle maçta kulübedeki yerini alamayacak.

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin

Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf

Beşiktaş'ın son Çaykur Rizespor maçında kart cezaları nedeniyle oynayamayan iki ismi Necip Uysal ve Valentine Rosier Hatayspor maçı ile formasına kavuşabilecek.

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçını yarıda bırakan Gökhan Töre maç kadrosuna alındı.

Sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları tespit edilmesinin ardından tedavisine başlanan Gökhan Töre kadroya dahil edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Töre karşılaşmada forma giyebilecek.

✨Larin, Aboubakar, Ghezzal: 58 gol

✨Akintola, Diouf, Boupendza: 53 gol pic.twitter.com/WsFjItTRg0



— Sporx (@sporx) May 1, 2021

Beşiktaş'ın Hatayspor ile karşı karşıya geleceği maçta 4 isim ceza sınırında bulunuyor.

Cyle Larin, Atiba, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde sahada olamayacak.







Süper Lig lideri Beşiktaş



•En çok gol atan

•En çok galibiyet alan

•En az yenilen takım

•En fazla oyuncusu gol atan

•Altı pastan en çok gol atan

•Ceza sahası dışından en çok gol

•Açık oyunda en çok gol atan

•Kontradan en çok gol atan

•Kafayla en çok gol atan pic.twitter.com/IO6nqFkVnJ



— Sporx (@sporx) April 26, 2021

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Beşiktaş ile Hatayspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Beşiktaş'ta, son haftaların dikkat çeken ismi yükselen form grafiğiyle Kevin N'Koudou oldu. 26 yaşındaki Fransız yıldız takımdaki Aboubakar, Cenk Tosun ve Cyle Larin gibi golcülerin yokluğunda bu mevkide başarılı bir performansa imza attı. N'Koudou'nun bu performansı ise transfer dedikodularının çıkmasına neden oldu. İşte o iddia... Kevin N'Koudou eski takımı Monaco'nun radarına girmeyi başardı. Fransız kulübünün, sezon sonunda siyah-beyazlıların kapısını çalacağı iddia edildi. Beşiktaş'la sözleşmesi 2023'te sona erecek olan N'Koudou, siyah-beyazlı formayla çıktığı toplam 65 karşılaşmada 11 gole imzasını atarken 8 de asist yaptı.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatayspor mücadelesi için hazırlıklarını sürdüren takımı dün Nevzat Demir Tesisleri'nde ziyaret etti. Takımla ilgili olarak teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetici Cenk Sümer'den bilgi alan Çebi, ardından futbolcularla bir araya geldi. Başkan, idman öncesinde futbolculara, "Sezon başında şampiyonu ilan ettiler. O dönemler puan durumunda 13. sıradaydık. Yürekten inanarak, 'Biz şampiyon olacağız' dedim. Bunu derken teknik ekip ve tüm oyuncu kadroma olan inancıma güvendim. Biz yönetim olarak saha dışında sizler de saha içinde bu şerefli mücadeleyi verip bu günlere geldiniz. Şimdi önümüzde biri kupa, 5 final kaldı. Ligdeki son maçımız ve kupa finalini İzmir'de oynayacağız. 4 gün içinde 2 kupayı birden Ege'den kaldıracağız" ifadelerini kullandı. Ligdeki son maçın Göztepe'yle deplasmanda, Türkiye Kupası finalinin ise 3 gün sonra yine aynı statta olduğunu hatırlatan Başkan, bu ifadelerin ardından futbolculardan kalan 5 maç için de galibiyet sözü aldı. Sonrasında takımın antrenmanını takip eden Çebi, idman bitiminde yönetimdeki bazı kurmaylarıyla birlikte mini bir zirve gerçekleştirdi. (Fanatik)Beşiktaş tarihe geçecek bir başarıya imza atmak üzere… Bitime 4 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahipler… Kartal sezon başında ekonomik nedenlerden dolayı sadece 1.6 milyon Euro bonservis ücreti ödedi… Rosier, Ghezzal, Aboubakar gibi lige damga vuran isimler kiralandı… Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden F.Bahçe bu sezon flaş transferlere imza attı. 20 milyon Euro'luk bonservis ücreti ödedi. G.Saray ise bu sezon 3.6 milyon Euro'luk harcama yaptı. Maaş bütçeleri arasında da büyük farklılıklar var. Beşiktaş futbolcularına 25 milyon Euro öderken, Fenerbahçe'de bu rakam 40 milyon Euro… G.Saray'ın maaş bütçesi ise 45 milyon Euro. Beşiktaş dar kadrosu olmasına rağmen büyük bir başarı elde etti. 16 oyuncudan yararlanan Kartal, skor yükünü çeken Abobukar, Larin, Cenk ve Ghezzal'dan bazı maçlarda yararlanamadı.Süper Lig'in liderli Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçına kilitlendi. Lider takımın hocası Sergen Yalçın, öğrencileriyle yaptığı toplantıda galibiyeti şart koştu. Rakiplerin aldığı sonuçlara değil kendi futbollarına odaklanmalarını istediği takımıyla yaptığı toplantıda, Hatay'ın güçlü ve zayıf yanlarını anlatan Yalçın, futbolcularına uyarılarda bulundu. Galibiyet hedefi çizen başarılı teknik adam şampiyonluk vurgusunu şu sözlerle yaptı: "Hatayspor çok güçlü bir takım ama biz de buraya savaşarak geldik. Yine mücadelemizi vereceğiz. Biz gereken mücadeleyi gösterdikçe hedefimizden sapmayız. Önce kendiniz için sonra takım arkadaşınız için koşacaksınız. Alınacak galibiyet bizim için çok önemli. Kazandığımız zaman şampiyonluk yolunda işimiz daha da kolaylaşacak. Başladığımız işi bitirmeliyiz. Kalan maçlarda rakiplere umut vermemek adına saha içine odaklanmalıyız. Odaklanmalı, galibiyet için terimizi son damlasına kadar dökmeliyiz." Sergen Yalçın, Hatayspor'un golcü yıldızları Boupendza ve Diouf'a özel hazırlanıyor. Yalçın, sırasıyla 21 ve 18 gol atan iki oyuncunun, hücum varyasyonlarının olduğu bir videoyu öğrencilerine izletti. Boupendza ve Diouf'a şut imkânı tanınmamasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Josef ve Atiba'dan sık sık stoper ikilisinin arasına girmelerini istedi.Süper Lig'de bitime 4 hafta kala ezeli rakipler arasında şampiyonluk yarışı kızışırken Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yönetimindeki teknik ekip, kalan maçlara oyuncuları en iyi şekilde hazırlamaya, yönetim de takımın motivasyonunu yükseltmeye çalışıyor. Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki siyah beyazlı yönetim, kalan 4 maçtan zaferle çıkılması durumunda takıma yaklaşık 10 milyon prim dağıtma kararı verdi. Bu durumda galibiyet başına yaklaşık 100 bin TL alacak olan siyah beyazlılar 4'te 4 yapmaları durumunda kişi başı toplamda 400 bin TL almaya hak kazanacak. Bu arada şampiyonluk yarışında kritik dönemece girilmesiyle birlikte başkan Ahmet Nur Çebi'nin nisan ayı boyunca takımla birlikte harcadığı mesai de arttı. 3 Nisan'da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde idmanı izleyip Sergen Yalçın ile sohbet eden Çebi, Kasımpaşa maçında başarılar diledi. Tedavisine devam edilen Hasic ile Mensah'a da geçmiş olsun dileklerini iletti. Ertesi gün ise takımı Kasımpaşa maçına bizzat uğurlayıp başarılar diledi. 18 Nisan'da idmanı izleyen Çebi, sakatlığı süren Hasic'in yanı sıra Larin ve Ghezzal ile sohbet etti. 20 Nisan'da Sivas'ta takımı kamp yaptığı otelden başarı dileklerinde bulunarak Yeni 4 Eylül Stadı'na uğurladı. Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan'da takımın akşamki çalışmasını izledi. Sergen Yalçın ile bir süre sohbet eden Çebi, takıma Kayserispor maçında başarılar diledi. 24 Nisan'da da başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ile tesislere giderek Kayserispor ile karşılaşacak takımı başarı dileklerinde bulunarak uğurladı. Siyah beyazlıların 1 numarası 27 Nisan'da takımla birlikte Rize'ye gitti. 28 Nisan'da da yöneticiler Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Kemal Erdoğan ve Umut Şenol ile birlikte deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak takımı kamp yapılan otelden başarı dileklerinde bulunarak uğurladı.Süper Lig'in son 4 haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan farkla önünde giren Beşiktaş hedefe kilitlendi. Teknik heyet ve futbolcular Hatayspor maçını kayıpsız geçerek, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde şampiyonluğunu herkese ilan etmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon çok alışık olunmayan bir şekilde Rize maçı sonrası soyunma odasında oyuncuların galibiyet sevincine katılmıştı. Mücadelenin hemen ardından Hatayspor müsabakasını kafasında oynamaya başlayan Yalçın, iki gününü bu maça konsantre olmuş şekilde geçirdi. Rize maçı sonrası yaptığı açıklamalarla Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a 'Hodri meydan' diyen Yalçın, takımıyla yaptığı toplantıda iki noktaya dikkat çekerek şunları söyledi: "Hepiniz şampiyonluğu nasıl istediğinizi, hak ettiğinizi gösterdiniz. Ayrı ayrı tebrik ediyorum, gurur duyulacak işler yaptınız. Artık kara görünmüş durumda, şimdi sonunu getirip emeklerimizin karşılığını alacağız. 4 maç, 4 final kaldı. Her şey bizim elimizde. Fenerbahçe'nin de bizim gibi çok zorlu maçları var. Önlerindeki iki maçtan 6 puan çıkarma ihtimalleri düşük. Biz Hatay ve Galatasaray maçlarını kazanıp Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluğumuzu ilan edelim." "Rakiplerimize karşı ciddi avantajımız var ama matematiksel olarak lig bitmeden kimse rahatlığa düşmesin. Ayaklarımız yere sağlam bassın ve şampiyonluğu kazandığımızın ilanı olan son düdüğe kadar mücadelemizi bırakmayalım. Hatayspor da diğer rakiplerimiz kadar bize karşı motive olmuş durumda. Bu maçı kazanarak hem bize karşı olanlara cevap verelim hem de derbiye şampiyonluk için çıkalım." (Sabah)Üst üste kazanılan Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından gözünü bugünkü Hatayspor maçına çeviren Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın'ın, son oynanan iki maçtaki kurguyu sahaya yansıtmaya çalışacağı ortaya çıktı. Hafif sakatlığı bulunan Gökhan Töre'nin oynayıp oynamayacağı ise maç günü yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. Atiba, yapılan kontrollerden sonra Hatay maçına yetişip yetişmeyeceği ortaya çıkacak. Bu nedenle iki ihtimalli kadroyu kafasına yazan Sergen Yalçın'ın, Gökhan'ın yetişememesi durumunda Larin'i ilk on birde oynatarak klasik düzene geçeceği vurgulandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, eğer Gökhan Töre'nin yetişmesi durumunda ise ileri beşliyi N'Koudou-Ljajic-Gökhan-Ghezzal-Rosier beşlisi olarak kuracak. Futbolcularıyla Hatay maçı öncesi bir son durum değerlendirmesi yapan Sergen Yalçın'ın, "Bu kadar eksiğe rağmen üst üste iki maçı çok iyi oynayarak kazandık. Hatay maçında da eksiklerimiz var. Bazılarınız fedakârlık yapacak fakat ne olursa olsun bunlar bizim bahanemiz değil. Hatay maçını kazanmamız durumunda yarışın en önemli kısmını geride bırakmış olacağız" diye konuştuğu ortaya çıktı