Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş, 8. haftada Fenerbahçe ile oynanacak derbi maça bir fırsat maçı olarak bakıyor.
BEŞİKTAŞ EVİNDE ETKİLİ GÖRÜNÜYOR
Siyah-beyazlılar, dev maçı kazanarak ligin geri kalanı için büyük önem taşıyacak şekilde olumlu hava yakalamak ve yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
EVİNDE FENERBAHÇE'YE KOLAY KAYBETMİYOR
Beşiktaş, Vodafone Park açıldığından bu yana ezeli rakibine karşı ligde evinde oynadığı maçlarda etkili göründü. Siyah-beyazlılar, 2016-2017'de Türkiye Kupası'nda rakibiyle yaptığı karşılaşmayı ise 1-0 kaybetmişti. Beşiktaş ligde Fenerbahçe ile evinde oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
BEŞİKTAŞ EVİNDE ETKİLİ GÖRÜNÜYOR
Siyah-beyazlılar, dev maçı kazanarak ligin geri kalanı için büyük önem taşıyacak şekilde olumlu hava yakalamak ve yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
EVİNDE FENERBAHÇE'YE KOLAY KAYBETMİYOR
Beşiktaş, Vodafone Park açıldığından bu yana ezeli rakibine karşı ligde evinde oynadığı maçlarda etkili göründü. Siyah-beyazlılar, 2016-2017'de Türkiye Kupası'nda rakibiyle yaptığı karşılaşmayı ise 1-0 kaybetmişti. Beşiktaş ligde Fenerbahçe ile evinde oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
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