Beşiktaş, derbide evinde yüksekten uçuyor

Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile derbi maçta karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park oynadığı maçları kolay kolay kaybetmiyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, derbide evinde yüksekten uçuyor
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28 Eylül 2022 09:10
Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş, 8. haftada Fenerbahçe ile oynanacak derbi maça bir fırsat maçı olarak bakıyor.

BEŞİKTAŞ EVİNDE ETKİLİ GÖRÜNÜYOR

Siyah-beyazlılar, dev maçı kazanarak ligin geri kalanı için büyük önem taşıyacak şekilde olumlu hava yakalamak ve yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

EVİNDE FENERBAHÇE'YE KOLAY KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Vodafone Park açıldığından bu yana ezeli rakibine karşı ligde evinde oynadığı maçlarda etkili göründü. Siyah-beyazlılar, 2016-2017'de Türkiye Kupası'nda rakibiyle yaptığı karşılaşmayı ise 1-0 kaybetmişti. Beşiktaş ligde Fenerbahçe ile evinde oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.



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