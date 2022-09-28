BEŞİKTAŞ EVİNDE ETKİLİ GÖRÜNÜYOR

EVİNDE FENERBAHÇE'YE KOLAY KAYBETMİYOR

Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş, 8. haftada Fenerbahçe ile oynanacak derbi maça bir fırsat maçı olarak bakıyor.Siyah-beyazlılar, dev maçı kazanarak ligin geri kalanı için büyük önem taşıyacak şekilde olumlu hava yakalamak ve yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.Beşiktaş, Vodafone Park açıldığından bu yana ezeli rakibine karşı ligde evinde oynadığı maçlarda etkili göründü. Siyah-beyazlılar, 2016-2017'de Türkiye Kupası'nda rakibiyle yaptığı karşılaşmayı ise 1-0 kaybetmişti. Beşiktaş ligde Fenerbahçe ile evinde oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.