Berna Gözbaşı'dan Beşiktaş - Mensah itirafı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takımın yıldız ismi Bernard Mensah konusunda Beşiktaş ile resmi görüşme yaptıklarını ilk kez açıkladı.

Berna Gözbaşı'dan Beşiktaş - Mensah itirafı
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07 Temmuz 2020 01:00
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takımın dikkat çeken ismi Bernard Mensah konusunda Beşiktaş ile görüştüklerini ilk kez açıkladı.

Beyaz TV'de katıldığı canlı yayında konuşan Berna Gözbaşı transfer konusunda lig bitene kadar yaptıkları görüşmeleri açıklamayacaklarını söyleyerek Mensah konusunda sadece Beşiktaş ile görüşüldüğünü ilk kez söyledi.

Berna Gözbaşı'nın konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

"Lig bitene kadar kimseyle görüşmüyorum. Bir tek Beşiktaş ile görüşmemiz olduğu doğrudur resmi olarak. Şu anda lig bitmediği için bir karar vermiş değilim"



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