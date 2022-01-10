Berna Gözbaşı'dan Deniz Türüç açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Altay'ı 1-0 yenen Yukatel Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, "İnşallah bu bizim üst sıralara çıkmamızın bir işareti olur." dedi.



Gözbaşı, maçın ardından stat çıkışında yaptığı açıklamada, eksik oyuncuları olmalarına rağmen aldıkları galibiyetle takım olduklarını gösterdiklerini ifade etti.



Oyuncularının yürekleriyle oynadıklarını belirten Gözbaşı, "Hem oyuncularımızı, hem teknik heyetimizi hem de takımımızı yalnız bırakmayan taraftarımızı kutluyorum. İnşallah bu bizim üst sıralara çıkmamızın bir işareti olur." diye konuştu.



Oyuncu Deniz Türüç'ün gelmeyeceğini kaydeden Gözbaşı, gazetecilerin Abdulkadir Parmak'la ilgili sorusu üzerine ise, "Pazartesi, salı günü halletmem gerek bir transfer yasağı var, o yüzden bizim resmi bir açıklama yapmamız uygun değil." dedi.



Bazı yöneticilerin istifa ettiği yönündeki soru üzerine Gözbaşı, "Şu anda bize resmi olarak ulaşan bir istifa yok ama Kayserispor çok büyük bir camiadır. Benden önce de benden sonra da birçok yönetici geldi geçti. Kayserispor her zaman devam eder." şeklinde konuştu.



Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış



Maçı izleyen Rektör Mustafa Çalış ise galibiyetten dolayı Kayerispor'u tebrik etti. Çok güzel bir oyun oynadılar.



Başkan Gözbaşı'ya teşekkür eden Çalış, şunları kaydetti:



"TURKOVAC aşımızı gündeme getirmesi, TFF ile iletişime geçerek tüm Süper Lig takımlarının pankart açarak sahaya çıkması bizleri ayrıca memnun etti. Biz Aykut hocamız, Zafer hocamız ile birlikte geldik. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Kayserisporumuza başarılar diliyoruz. Gerçekten çok müthiş bir oyun oynadılar. İnşallah ilk 5'te görmek istiyoruz."



Kovid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de TURKOVAC ile sahaya çıkan Süper Lig takımlarına teşekkür ederek, Kayserispor'a başarılar diledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise galibiyetten ve iyi oyundan dolayı yüzlerinin güldüğünü belirterek, Kayseri ekibine bundan sonraki maçlarda başarılar diledi.





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