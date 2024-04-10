Bayramda borsa açık mı, kapalı mı? 2024 Borsa İstanbul ne zaman açılacak, kaç gün kapalı?

2024 yılında da, Borsa İstanbul'un bayram tatilleri boyunca kapalı olması beklenmektedir. Resmi tatil takvimine göre, Türkiye'de bayramlar genellikle 3 gün olarak kutlanır ve tatil süresince borsa işlem günleri de bu tatil dönemlerine denk gelir.



Borsa İstanbul 2024 Ramazan Bayramı'nda Kaç Gün Kapalı Olacak?

Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı'nda özel bankalar ile aynı çalışma saatlerinde işlem görecek. Buna göre;

8 Nisan Pazartesi: Tam gün açık



9 Nisan Salı: Saat 13:00'e kadar açık



10-11-12 Nisan Çarşamba-Perşembe-Cuma: Kapalı



Borsa İstanbul, 13 Nisan 2024 Pazartesi günü normal çalışma saatlerine dönecek.



